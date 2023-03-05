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造型大突破！首次挑戰時尚雜誌拍攝 陳其邁化身運動潮男

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁2月間答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，在高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢，造型突破以往框架，讓人驚豔。圖／轉載自《ELLE》國際中文版雜誌
高雄市長陳其邁2月間答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，在高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢，造型突破以往框架，讓人驚豔。圖／轉載自《ELLE》國際中文版雜誌

ELLE Run with Style 風格路跑是國內重要路跑賽事，今年首度到高雄舉辦，巿長陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，換上多套潮流運動服，一改平日拘謹形象，藉此行銷城市，也分享高雄的運動美學。

陳其邁今天清晨啟程前往日本，要出席東京食品展，也赴熊本城做城市交流。除了到海外增加城市能見度，看好運動經濟，潮流經濟正夯，陳其邁2月間便答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，在著名地標高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢，一系列搶眼造型，連幕僚都驚呼「反差也太大！」

高雄市政府發言人周璟瑜說，這是陳其邁市長首次挑戰時尚雜誌拍攝，從未穿過這類潮流運動服，過程覺得很新奇。拍攝過程，攝影師求好心切不斷指導陳其邁擺出不同姿勢，陳其邁直呼原來拍照這麼辛苦，好多姿勢都不符合人體工學。

雜誌專訪中，陳其邁細數高雄近年運動產業的發展，市府團隊積極推動參與性運動，包含馬拉松、滑板、街舞以及電競等賽事，推行高雄屬地球隊，職籃與職棒球隊扎根在地的經營模式，讓球隊與城市共融共好；硬體方面，在各行政區廣設運動中心，設置老年人與身障者專用的體健設施，推展運動風氣，讓高雄成為南台灣最活躍的運動城市。

陳其邁也分享3條高雄最美的慢跑路線與周邊美食口袋名單，包含愛河水岸路線可感受高雄的港都風情，也能到美食林立的鹽埕區飽食一頓；臨港線至柴山路線多重變化的山路富挑戰性，跑完可以到柴山上的景觀咖啡廳吹海風歇息；澄清湖環湖路線山清水明、鳥語花香，附近有飄香20年的烤鴨名店是老饕最愛。陳其邁邀請全台跑者到高雄挑戰風格路跑，也能多停留幾天探索高雄這座城市，高雄現階段正是轉型、起飛的關鍵時刻，歡迎大家來見證港都的轉變。

高雄市長陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，換上多套潮流運動服，一改平日拘謹形象，大力行銷城市，也分享高雄運動美學。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，換上多套潮流運動服，一改平日拘謹形象，大力行銷城市，也分享高雄運動美學。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，換上多套潮流運動服，一改平日拘謹形象，大力行銷城市，也分享高雄運動美學。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，換上多套潮流運動服，一改平日拘謹形象，大力行銷城市，也分享高雄運動美學。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，換上多套潮流運動服，一改平日拘謹形象，大力行銷城市，也分享高雄運動美學。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，換上多套潮流運動服，一改平日拘謹形象，大力行銷城市，也分享高雄運動美學。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁2月間答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，在高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢，造型突破以往框架，讓人驚豔。圖／轉載自《ELLE》國際中文版雜誌
高雄市長陳其邁2月間答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，在高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢，造型突破以往框架，讓人驚豔。圖／轉載自《ELLE》國際中文版雜誌
高雄市長陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，換上多套潮流運動服，一改平日拘謹形象，大力行銷城市，也分享高雄運動美學。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，換上多套潮流運動服，一改平日拘謹形象，大力行銷城市，也分享高雄運動美學。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁2月間答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，在高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢，造型突破以往框架，讓人驚豔。圖／轉載自《ELLE》國際中文版雜誌
高雄市長陳其邁2月間答應知名國際時尚雜誌ELLE專訪拍攝邀約，穿上潮流運動服飾，在高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢，造型突破以往框架，讓人驚豔。圖／轉載自《ELLE》國際中文版雜誌

陳其邁

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