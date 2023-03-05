高雄鳳山設170MW儲能場 說明會居民怒吼撤案

三地能源公司計畫在高雄鳳山舊高旗工家校地設置儲能場，引發鎮北里居民反彈，5日上午中央經濟部能源局、市府經發局等官員與三地公司舉辦說明會，藍綠多位議員也到場關切。現場湧入上千民眾，擠得水洩不通，場面一度火爆，怒吼儲能場設置過程未公開透明，又設在鳳山人口稠密地區，危及里民健康及生命安全。

里民要求市府為人民嚴格把關，在化解疑慮前不得動工，更要求三地公司撤案。經發局長廖泰翔說，在里民提出的案場規模、位置等安全疑慮解決前，市府會要求業者暫緩進行，經發局與業者也會成立專案辦公室，提供暢通管道與民眾溝通。會中也決議4月9日舉辦第三次說明會。

依據三地能源公司規畫，儲能場儲電量高達170MW，號稱全台最大規模，里長趙志成質疑儲能廠緊鄰加油站，對面就是住宅區，當地5800戶居民對安全有很大疑慮，經發動連署，有5000多人反對，不滿審核過程不透明、擔心安全性不足。

不過業者則強調，儲電廠從電芯、電池模組、防火系統及案場安全等，都採取高規格標準，經審查也符合政府規範，一旦發生事故意外，設備損壞，而不會影響市民的身體健康及財產安全。案場距離建物、加油站及電力設備間距，也都符合國內規範，會積極與居民溝通，化解疑慮。

據了解，該案經送至經濟部能源局及標檢局審核，耗時約兩年才通過，地方經發局僅有備查權，但土地使用仍須經都發單位同意。里民表示，最大問題就是業者未與里民充分溝通，萬一事故發生，在地5800戶里民究竟如何自保，國際間相關做法為何？經發局必須明確訂定相關規範，讓業者有所依循。