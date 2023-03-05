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澎湖慶婦女節 逾百婦女彩繪巨幅海報展女力意象

中央社／ 澎湖縣5日電
澎湖縣政府慶祝婦女節推出「活力繽紛展女力，人生色彩我決定」活動，5日在文化局演藝廳前廣場舉行，由家人、婦女或姐妹等逾百人聯手彩繪一幅象徵在地婦女意象的巨幅海報。中央社
澎湖縣政府慶祝婦女節推出「活力繽紛展女力，人生色彩我決定」活動，5日在文化局演藝廳前廣場舉行，由家人、婦女或姐妹等逾百人聯手彩繪一幅象徵在地婦女意象的巨幅海報。中央社

3月8日就是國際婦女節，澎湖逾百位婦女朋友今天展現女力，集結聯手彩繪完成一幅象徵在地婦女意象巨幅海報，作為婦女節獻禮，未來將懸掛婦女福利服務中心外牆展示。

澎湖縣政府慶祝婦女節推出「活力繽紛展女力，人生色彩我決定」活動，今天在文化局演藝廳前廣場舉行，由家人、婦女或姐妹等近30組100多人共同彩繪巨幅婦女意象，現場並安排有「百草千花，不畏風雨」老照片特展，共同歡慶婦女節。

縣府參議陳晶卉表示，婦女是家中主要照顧者，也是職場菁英，縣府在婦女節前夕，藉由彩繪活動來繪出人生，以表達婦女朋友對家庭與社會的付出，在性別平權下，會更加重視婦女權益。

這幅象徵澎湖在地婦女意象的巨幅海報，內容有「蒙面女郎、天菊、澎湖絲瓜、魚、牛和花生」等圖形，由100多位婦女各自在1公尺見方的畫布上彩繪，陳晶卉與議員蘇陳綉色也都現場參與作畫後，再行拼圖為10x30公尺的巨幅創作，而未報名參加者則自行以小卡來創作繪畫。

縣府也結合台灣國家婦女館同步在澎湖婦女服務中心展出「百草千花，不畏風雨」婦女新知老照片特展，展出有雛妓救援、反性騷擾大遊行與性別工作平等法等。

婦女節

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