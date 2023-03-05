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嗨起來？高雄路口紅綠燈輪番狂閃 網笑翻：Super難衝還是不衝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
網友今天上午在臉書社團貼出一段影片，只見高雄前鎮區中華五路和復興路口的號誌燈不停閃爍；網友趣稱七彩霓虹轉啊轉。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
網友今天上午在臉書社團貼出一段影片，只見高雄前鎮區中華五路和復興路口的號誌燈不停閃爍；網友趣稱七彩霓虹轉啊轉。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

高雄前鎮區中華五路和復興路口是交通要道，沿路有輕軌經過，有網友今天上午在臉書社團貼出一段影片，只見路口號誌燈不停閃爍，影片引發網友堆樓熱議，指七彩霓虹轉啊轉，有網友趣稱要過這路口有Super難度，到底衝還是不衝。

臉書社團「路上觀察學院」有網友貼出一則影片，影片中地點位於高雄市前鎮區中華五路和復興三路口，短短6秒畫面，只見交叉路口兩個紅綠燈號誌不停閃啊閃，一下紅、一下綠、一下黃，隨即紅綠燈同時出現，原PO指號誌燈真是小淘氣，令人捉摸不定。

但路口停等紅燈的機車騎士，也似乎眼明手快，看得懂號誌已轉綠燈，順勢通過路口。

影片貼出後，引發網友搶蓋樓熱議，不少網友將號誌燈出錯的畫面，變成熱歌熱舞的營業場所，紛紛搶答「嗨起來 雙手借給我」、「這晚上會嗨喔」、「原來不是紅綠燈，是氛圍燈」、「紅桃姊姊快一起搖，黑桃妹妹來一起搖」、「七彩霓虹燈給它嗨起來」、「轉吧．．轉吧七彩霓虹燈」、「可能控制中心人員有兼職夜店燈控」。

有網友則趣稱，「是不是想賣檳榔」，有網友則說，「有人選了super難度的」、「衝還不衝」，嘿啊，都抓不到那個「苔咪」。

轄區前鎮警分局警方指，未接獲民眾指號誌故障的報案，經轄區復興派出所員警前往現場確認，目前號誌已恢復正常。

高雄前鎮區中華五路和復興路口的號誌燈不停閃爍，轄區前鎮警分局警方指，員警前往現場確認，目前號誌已恢復正常。圖／讀者提供
高雄前鎮區中華五路和復興路口的號誌燈不停閃爍，轄區前鎮警分局警方指，員警前往現場確認，目前號誌已恢復正常。圖／讀者提供
網友今天上午在臉書社團貼出一段影片，只見高雄前鎮區中華五路和復興路口的號誌燈不停閃爍。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
網友今天上午在臉書社團貼出一段影片，只見高雄前鎮區中華五路和復興路口的號誌燈不停閃爍。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

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