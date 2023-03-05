屏東縣中小聯運 田徑場多處補丁 體發中心：場地安全

屏東縣中小學聯合運動會3日到5日，在縣立田徑場等地展開，屏東縣議員黃明賢、市民代表傅建雄接獲反映，田徑場上有多處補丁，憂影響比賽場地安全。屏東縣府體發中心表示，原本在中小學聯運前要完成田徑場部分鋪面，但因工程不如預期，先行復原鋪面，也有經專業委員場勘，確認安全無虞，待賽事結束後，展開全面性修復工程。

屏東縣中小學聯合運動會今最後一天，縣議員黃明賢接獲家長反映，中小聯運開始，卻發現田徑場上的場地，好像施工還沒完全好，看到補坑痕跡，跳遠場也有補丁，擔心影響選手表現與比賽安全。

選手說，跳遠場多處補丁，補丁的地方踩踏起來較軟，沒有補丁的感覺較硬，雖然不影響比賽，「外觀很不好看」。

屏東縣府體發中心主任黃柏翰說，田徑場在2017年整修取得認證，2020年舉辦全中運，認證期限4年一次，認證期限已過，須重新申請田徑協會認證，加上縣內爭取大型賽事辦理，使用頻繁導致賽道鋪面層磨損，原預定在沒有舉辦賽事期間，田徑場鋪面部分修復與再認證作業。

黃柏翰說，原訂希望在中小學聯運前將鋪面部分修復完成，但施工廠商未能在原訂期程依中華民國田徑協會認證標準完成施作，先就施工部分將賽道復原。

黃柏翰強調，復原部份鋪面與既有磨損鋪面有色差，賽前請台灣體育運動管理學會的專業委員場勘，確認場地安全無虞，也將在中小運賽事完成後，依專業委員意見將田徑場場地全面修復。中小聯運結束後到年底前不會有大型賽事，利用沒有賽事展開全面性修復，補丁的地方包括跳遠場、400公尺跑道在120公尺處有補丁，他強調材質沒問題，安全是首要考量，顏色不好看。