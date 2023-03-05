快訊

跆拳道／當場剪髮仍差0.1公斤 羅嘉翎美國公開賽沒過磅失格

砸82萬辦婚禮！賓客答應後「一半以上都放鳥」 新人崩潰哭了

它不是蔬菜！富含維生素A、葉黃素的玉米 這類人需注意攝取量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縣中小聯運 田徑場多處補丁 體發中心：場地安全

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
跳遠場上有多處補丁，體發中心表示，只是外觀色澤差異，安全為首要考量。圖／縣議員黃明賢團隊提供
跳遠場上有多處補丁，體發中心表示，只是外觀色澤差異，安全為首要考量。圖／縣議員黃明賢團隊提供

屏東縣中小學聯合運動會3日到5日，在縣立田徑場等地展開，屏東縣議員黃明賢、市民代表傅建雄接獲反映，田徑場上有多處補丁，憂影響比賽場地安全。屏東縣府體發中心表示，原本在中小學聯運前要完成田徑場部分鋪面，但因工程不如預期，先行復原鋪面，也有經專業委員場勘，確認安全無虞，待賽事結束後，展開全面性修復工程。

屏東縣中小學聯合運動會今最後一天，縣議員黃明賢接獲家長反映，中小聯運開始，卻發現田徑場上的場地，好像施工還沒完全好，看到補坑痕跡，跳遠場也有補丁，擔心影響選手表現與比賽安全。

選手說，跳遠場多處補丁，補丁的地方踩踏起來較軟，沒有補丁的感覺較硬，雖然不影響比賽，「外觀很不好看」。

屏東縣府體發中心主任黃柏翰說，田徑場在2017年整修取得認證，2020年舉辦全中運，認證期限4年一次，認證期限已過，須重新申請田徑協會認證，加上縣內爭取大型賽事辦理，使用頻繁導致賽道鋪面層磨損，原預定在沒有舉辦賽事期間，田徑場鋪面部分修復與再認證作業。

黃柏翰說，原訂希望在中小學聯運前將鋪面部分修復完成，但施工廠商未能在原訂期程依中華民國田徑協會認證標準完成施作，先就施工部分將賽道復原。

黃柏翰強調，復原部份鋪面與既有磨損鋪面有色差，賽前請台灣體育運動管理學會的專業委員場勘，確認場地安全無虞，也將在中小運賽事完成後，依專業委員意見將田徑場場地全面修復。中小聯運結束後到年底前不會有大型賽事，利用沒有賽事展開全面性修復，補丁的地方包括跳遠場、400公尺跑道在120公尺處有補丁，他強調材質沒問題，安全是首要考量，顏色不好看。

今年中小學聯運除田徑場問題外，先前更發生羽球賽比到凌晨一點半，議員批成血汗羽球選手，體發中心表示，賽程，場地都沒有問題，主要是裁判機動調度，會全面檢討。

田徑場操場跑道有補丁。圖／議員黃明賢團隊提供
田徑場操場跑道有補丁。圖／議員黃明賢團隊提供
跳遠場上有多處補丁。記者劉星君／攝影
跳遠場上有多處補丁。記者劉星君／攝影
跳遠場上有多處補丁。記者劉星君／攝影
跳遠場上有多處補丁。記者劉星君／攝影

延伸閱讀

耗資5億下旬動工…基隆田徑場改建 明年底完工

屏東縣長周春米上任後首率團訪日本拚產業、觀光與交通

耗資5億基隆田徑場改建重發包 3月下旬動工明年底完工

耗資5億基隆田徑場改建重發包 3月下旬動工明年底完工

相關新聞

屏東縣中小聯運 田徑場多處補丁 體發中心：場地安全

屏東縣中小學聯合運動會3日到5日，在縣立田徑場等地展開，屏東縣議員黃明賢、市民代表傅建雄接獲反映，田徑場上有多處補丁...

高市非農業用地全面禁用除草劑 掃墓勿用藥以免受罰

清明節快到，許多民眾掃墓時會順便將墓邊的雜草稍作整理，高雄市環保局提醒，「高雄市除草劑管理自治條例」已經實施，除了農牧用...

張博雅丈夫醫師紀展南病逝、享壽87歲 單車身影成回憶

監察院前院長、現任總統府資政張博雅，其夫婿紀展南是屏東老醫師，夫妻倆鶼鰈情深，紀展南在今年1月1日因敗血病入住高雄醫學大...

台南古都馬肯亞選手奪冠 毛小孩、COSPLAY開心跑

以古蹟、美食聞名的台南古都國際半程馬拉松，今天清晨5時30分登場，共有2萬名跑者參加，不少親子、情侶、家庭參加，還有用嬰...

墾丁2家農舍超商 非農用已停業

墾丁國家公園區內兩家統一超商加盟店，時代力量立委陳椒華去年揭露是農舍違法經營，墾管處現勘後認定是合法農舍，上月1日以違反...

陳其邁、周春米 赴日行銷農漁產

高雄市長陳其邁今率團赴日參加東京食品展，另前往熊本及福岡參訪，接受代表處安排與日本政商人士碰面。藍營議員表示，肯定陳延續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦