高市非農業用地全面禁用除草劑 掃墓勿用藥以免受罰

清明節快到，許多民眾掃墓時會順便將墓邊的雜草稍作整理，高雄市環保局提醒，「高雄市除草劑管理自治條例」已經實施，除了農牧用地、林業用地及養殖用地外，其他非農業用地全面禁止使用除草劑，例如公園、學校、住宅區、醫院、溪畔、道路兩側以及墓園皆在禁用之列，違者開罰5千元以上、5萬元以下罰鍰。

高雄市環保局土壞及水汙染防治科表示，為打造城市友善環境生態，訂定「高雄市除草劑管理自治條例」，若於除草劑禁止使用的土地違規使用除草劑，經採集檢出除草劑成分，將對行為人、土地所有人或管理人，處5千元以上、5萬元以下罰鍰。

統計條例施行至今，環保局累計接獲50件違規使用除草劑檢舉案件，其中查獲11件違規使用除草劑，這11件採樣送驗的植物樣本，檢出含有嘉磷塞、固殺草等除草劑成分，累計裁罰金額5萬5千元。

高雄市市已實施非農業用地全面禁用除草劑，環保局輔導社區志工及巡守隊以機械除草取代噴灑除草劑，今年度規畫加強向農藥販賣店家宣導，勿販售除草劑給非用於農地的使用民眾，以降低民眾誤將除草劑使用於禁用區域，保護環境安全。

環保局長張瑞琿提醒民眾及墓園管理單位，千萬不要用除草劑清除墓園的雜草，使用除草劑除會破壞生態鏈、影響民眾健康，還可能因此吃上罰單。也請大家配合支持非農地禁用除草劑，齊心保護環境、守護健康。