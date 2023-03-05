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張博雅丈夫醫師紀展南病逝、享壽87歲 單車身影成回憶

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張博雅丈夫醫師紀展南病逝、享壽87歲 單車身影成回憶

聯合報／ 記者魯永明王昭月劉星君／連線即時報導
總統府資政張博雅（左）的丈夫醫師紀展南（右）今年3月2日病逝，享壽87歲，夫妻倆鶼鰈情深。圖／聯合報系資料照
總統府資政張博雅（左）的丈夫醫師紀展南（右）今年3月2日病逝，享壽87歲，夫妻倆鶼鰈情深。圖／聯合報系資料照

監察院前院長、現任總統府資政張博雅，其夫婿紀展南是屏東老醫師，夫妻倆鶼鰈情深，紀展南在今年1月1日因敗血病入住高雄醫學大學附設中和紀念醫院，經積極治療，病情不見好轉，併發多重器官衰竭，今年3月2日病逝，享壽87歲。

高醫代轉達家屬聲明，紀展南醫師於112年1月1日因敗血症入住高雄醫學大學附設中和紀念醫院，經積極治療，病情不見好轉，併發多重器官衰竭，於112年3月2日病逝。張博雅資政及家屬感謝各界的關心。謝謝大家！

行醫逾40多年醫師紀展南，熱愛閱讀勤於筆耕，喜愛旅遊，共出版過7版書，《嘉義媽祖婆許世賢博士》、《夜談知事》、《小城故事阿猴屏東》、《南北走走，東西瞧瞧》第一冊及第二冊、《說不盡的故事》，他曾說，寫書是他不可逃避的使命，更是一種責任。

11年前出版的《小城故事阿猴屏東》一書，紀展南走路或騎一輛老腳踏車，踏遍阿猴屏東大小角落，當時他花近一年，參考50多本書籍，並訪談故鄉耆老、日治時代與光復初期聞名屏東的家族後裔等，完成作品。

紀展南的小學、初中都在屏東完成學業，台灣大學醫學系畢業後，擔任過台大附設醫院外科住院醫師、美國賓州匹次堡聖瑪格麗特醫院醫師、紐約市法蘭西醫院婦產科總住院醫師，民國58年回國在屏東市開設婦產科，之後改為家醫科診所，紀展南醫師是屏東人記憶中和藹簡樸長輩，有時候在屏東市街頭，看見他騎著單車身影。

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