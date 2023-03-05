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台南古都馬肯亞選手奪冠 毛小孩、COSPLAY開心跑

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市古都半程馬拉松今晨舉行，一群玩COSPLAY的年輕人打扮漫畫角色參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市古都半程馬拉松今晨舉行，一群玩COSPLAY的年輕人打扮漫畫角色參加。記者鄭惠仁／攝影

以古蹟、美食聞名的台南古都國際半程馬拉松，今天清晨5時30分登場，共有2萬名跑者參加，不少親子、情侶、家庭參加，還有用嬰兒車推著小孩跑，一群年輕人更以角色扮演裝扮參加，熱鬧、有趣又有活力。半馬冠軍由肯亞的STEPHEN以1小時7分4秒拿下。

賽事分半程馬拉松組、10公里路跑組及5公里健康休閒組，台南市長黃偉哲也到場起跑鳴笛，並和市議員周嘉韋、蔡宗豪、Ingay Tali穎艾達利、蔡筱薇、林冠維、陳怡珍、林美燕、沈震東等人向跑者揮手加油。

黃偉哲表示，古都馬近年已成為南台灣極具指標性的路跑賽事，不僅沿途可欣賞觀光景點，還準備彭湃的美食小吃，跑累了可以吃點美食補充體力，希望所有選手和陪跑家屬都享受台南的美食及美景，共度愉快的古都馬路跑時光。

日本山形市的跑者高橋祐希首次參加古都馬，他報名半程馬拉松組，覺得台南比起他住的日本東北，溫度更舒適，跑起來也很舒服，也特別提到路跑的沿途能欣賞到古蹟，心情很棒。

這次賽事的路跑組、健康休閒組吸引不少親子參加，爸爸媽媽帶著孩子一起跑，也有許多夫妻檔、情侶檔，更有人帶著毛小孩跑健康，最特別的是，一群喜好COSPLAY的年輕人，打扮各式漫畫人物參加，陳姓男子說，他們已參加多次馬拉松，雖然拿著道具穿著較不俐落的服裝跑步會較辛苦，但放慢速度就能克服，快樂就好。

體育局表示，這次賽事除了有豐盛美食補給，還貼心規劃摩曼頓專業配速列車、專業救護團隊、熱情加油團等全方位服務。感謝贊助商的共襄盛舉，包括台南汎德BMW、摩曼頓、亞果遊艇、三地集團、十靈油、母子鱷魚、施巴、淨極勁、舒跑、西井村、瑋祥機械、oinn承典開發、迷客夏、家樂福、SOLAR、創星影像、Garmin等，讓本次活動得以順利舉行。

半程馬拉松男子組前3名：

1.肯亞STEPHEN KIMEMIA NJOGU（1:07:04）

2.周賢峰（1:08:54）

3.李立軍（1:09:25）

女子組前三名：

1.張芷瑄（1:19:35）

2.游雅君（1:22:36）

3.陳昭郡（1:23:49）

台南市古都半程馬拉松今晨舉行，一群玩COSPLAY的年輕人打扮漫畫角色參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市古都半程馬拉松今晨舉行，一群玩COSPLAY的年輕人打扮漫畫角色參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市古都半程馬拉松今晨舉行，張芷瑄拿下女子組第一名。記者鄭惠仁／攝影
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台南市古都半程馬拉松今晨舉行，肯亞STEPHEN KIMEMIA NJOGU拿下男子組第一名。記者鄭惠仁／攝影
台南市古都半程馬拉松今晨舉行，肯亞STEPHEN KIMEMIA NJOGU拿下男子組第一名。記者鄭惠仁／攝影
台南市古都半程馬拉松今晨舉行，吸引近2萬人參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市古都半程馬拉松今晨舉行，吸引近2萬人參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市古都半程馬拉松今晨舉行，吸引近2萬人參加。記者鄭惠仁／攝影
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