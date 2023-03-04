原鄉「部落經紀人」培訓 屏東52小時創生課開課

屏東縣培力部落文化資材、商業模式、藝術經紀等專業職能，推動部落經紀人課程今天開課，透過52小時課程、4項能力考核認證，培養專業整合人才，讓在地創生遍地綻放。

屏東縣政府原住民處今天新聞稿表示，今天開學的創新部落經紀人課程，培訓內容包含基礎課程、進階課程共52小時，搭配不同學習面向尋找合適授課地點。豐富內容顯示經紀人在部落十分具發展前景，課程學員編組也分組為山羌、白鼻心、飛鼠等山林動物名稱，也融入課程小組成員與導師的意象。

原住民處長顏成仁也蒞臨課程開辦現場，他說，課程招生狀況超乎預期，原訂招收20位學員，因全縣各地區民眾踴躍參與，截止日共36人報名。前兩天緊急召開會議討論，最終調整成全員錄取，希望鼓勵所有學員能完成課程考核，帶著經紀人職能回饋部落，也讓部落各種美被看見。

負責課程規劃的屏東大學文化創意產業學系教授葉晉嘉認為，經紀工作就是擔任部落產業、工藝、文化、遊程媒介角色，成為部落經濟幕後推手；也因為這項需求創造出新的就業機會，能讓部落年輕人回鄉，達成部落地方創生目標。

參與課程的排灣族學員也表示，目前已有正在經營的部落品牌，希望藉由課程學習更深入了解部落文化產業運作模式，增進自身相關經紀人才能力，朝向未來能協助部落獨特人文地景被宣傳的目標前進。

原住民處說明，部落經紀人培訓長達8週課程，直至4月22日結束，要經「商業模式」、「財務分析」、「市場評估」、「行銷策略」4項能力考核認證。採筆試、面試進行，成績及格者即給予結業證書，期望透由課程專業培訓，協助部落經紀人提升專業能力及管理效率，為部落文化和產業發展注入新活力，爭取更好發展機會。