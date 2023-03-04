台20線南橫公路垃圾量增 高市環保局：最重罰百萬　

南橫公路自去年5月天池至向陽路段有條件通車後，吸引大量遊客登山欣賞美景，但卻也增加不少垃圾量，公路總局三工處日前邀集相關單位及當地師生參與淨山；高雄市環保局指出，最高從重裁處可罰百萬元罰鍰。

公路總局利用本周四南橫公路通行管制日，跨單位聯合玉山國家公園管理處、林務局嘉義林區管理處、屏東林區管理處、內政部警政署保安警察第七總隊第六小隊、高雄市警察局六龜分局，以及桃源國中校長帶領師生，沿著南橫公路周邊進行環境整理，雖然各界大力推廣「無痕山林」應將垃圾帶走，但當志工看到車潮、人潮造成大量垃圾，不禁對南橫復通效益感到遺憾。

高雄市環保局指出，「汙染南橫公路邊坡，桃源區公所可依違反廢棄物清理法，裁處1200至6000元罰鍰，又因瀑布位於飲用水水源水質保護區內，環保局從重裁處10萬元至100萬元以下罰鍰。」三工處甲仙工務段也呼籲民眾如有發現用路人隨手丟棄垃圾，可提供影片辦理取締舉發。