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台20線南橫公路垃圾量增 高市環保局：最重罰百萬
南橫公路自去年5月天池至向陽路段有條件通車後，吸引大量遊客登山欣賞美景，但卻也增加不少垃圾量，公路總局三工處日前邀集相關單位及當地師生參與淨山；高雄市環保局指出，最高從重裁處可罰百萬元罰鍰。
公路總局利用本周四南橫公路通行管制日，跨單位聯合玉山國家公園管理處、林務局嘉義林區管理處、屏東林區管理處、內政部警政署保安警察第七總隊第六小隊、高雄市警察局六龜分局，以及桃源國中校長帶領師生，沿著南橫公路周邊進行環境整理，雖然各界大力推廣「無痕山林」應將垃圾帶走，但當志工看到車潮、人潮造成大量垃圾，不禁對南橫復通效益感到遺憾。
高雄市環保局指出，「汙染南橫公路邊坡，桃源區公所可依違反廢棄物清理法，裁處1200至6000元罰鍰，又因瀑布位於飲用水水源水質保護區內，環保局從重裁處10萬元至100萬元以下罰鍰。」三工處甲仙工務段也呼籲民眾如有發現用路人隨手丟棄垃圾，可提供影片辦理取締舉發。
此外，當天本處特別邀請有黑熊媽媽之稱的屏東科技大學野生動物保育研究所黃美秀教授，針對這段時間南橫出現台灣黑熊蹤跡，公路施工單位、保全人員及民眾用路人面對人熊相遇時如何因應，為與會單位講授人熊共存及勞工安全工區環境管理的課題，一同為環境保護盡心力，愛護山林，共同守護環境、守護台灣黑熊。
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