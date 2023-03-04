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屏縣府今舉辦就業徵才近千人次參與、初媒成功157人次

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府勞青處今在屏東公園舉辦開春首場求職徵才活動，有53家廠商參與，提供935個工作職缺，今現場徵才活動711人參與，投遞履歷383人次，初媒成功有157人次。記者劉星君／攝影
屏東縣府勞青處今在屏東公園舉辦開春首場求職徵才活動，有53家廠商參與，提供935個工作職缺，今現場徵才活動711人參與，投遞履歷383人次，初媒成功有157人次。記者劉星君／攝影

屏東縣府勞青處今上午在屏東公園舉辦開春首場求職徵才活動，有53家廠商參與，提供935個工作職缺，今天現場徵才活動711人參與，投遞履歷383人次，初媒成功有157人次。縣府也延續「屏東好貼薪」政策，在屏東穩定就業青年，半年補助3萬元，1年共6萬元，今年度開放申請。

勞青處指出，延續「屏東好貼薪」政策，從2019年推出移居穩定就業獎助方案，至今超過1500人符合申請資格，目前針對三類別，包括移居青年、返鄉青年與應屆畢業青年，申請日起工作滿六個月到12個月，得申請共6萬元穩定就業獎助金，今年條件也放寬若屬同個集團間調動，也可申請。

勞青處指出，去年度申請踴躍，符合申請資格達376人，112年青年穩定就業獎助開放申請，預定獎助250人，獎助對象45歲以下之移居、返鄉及大專應屆畢業青年。

今天求職徵才，增設新住民服務諮詢專區，協助新住民投入職場，縣府去年5月成立銀髮人才服務據點，截至今年2月提供諮詢服務超過3500人次，媒合超過170人次。周春米說，銀髮人才服務據點設置在屏東轉運站，讓有求職需求的中高齡及高齡長者方便接受就業諮詢及媒合服務，以更加暢通服務機制，此次徵才也設置銀髮人才服務專區提供服務，歡迎中高齡及高齡者一起參與。

周春米說，屏東就業服務兼顧青年、新移民、中高齡者的多元需求提供個別化服務，期待求職民眾順利就業。

勞青處指出，去年底疫情解封後，產業活動已開始回復正常步調，就業市場明顯活絡，內需產業更是快速回溫，希望能為屏東市及臨近鄉鎮民眾創造更多求職、轉職機會。今日不克前來民眾亦可洽屏東縣政府勞動暨青年發展處網址查詢：https://www.pthg.gov.tw/planlab/Default.aspx

屏東縣府勞青處今在屏東公園舉辦開春首場求職徵才活動，縣長周春米出席，有53家廠商參與，提供935個工作職缺，今現場徵才活動711人參與，投遞履歷383人次，初媒成功有157人次。記者劉星君／攝影
屏東縣府勞青處今在屏東公園舉辦開春首場求職徵才活動，縣長周春米出席，有53家廠商參與，提供935個工作職缺，今現場徵才活動711人參與，投遞履歷383人次，初媒成功有157人次。記者劉星君／攝影
屏東縣府勞青處今在屏東公園舉辦開春首場求職徵才活動，有53家廠商參與，提供935個工作職缺，今現場徵才活動711人參與，投遞履歷383人次，初媒成功有157人次。記者劉星君／攝影
屏東縣府勞青處今在屏東公園舉辦開春首場求職徵才活動，有53家廠商參與，提供935個工作職缺，今現場徵才活動711人參與，投遞履歷383人次，初媒成功有157人次。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 青年 求職 徵才活動 職場 履歷

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