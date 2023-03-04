高雄女力勞參率五成 陳其邁、康裕成陪女性運動健身

高雄市女性勞參率過半（51.7％），市府女性局處首長人數也是六都第一。婦女節即將到來，今早高雄市長陳其邁與高市議長康裕成參加「高雄婦女節」活動，各領域女性代表齊聚一堂動起來做運動，一起追求健康又有活力的人生。

婦女節前夕，高市社會局今早在苓雅運動中心舉辦「2023高雄婦女節」慶祝活動，會中提出影響力、支持力、社會力、經濟力與健康力等5力開箱。社會局指出，高雄市女性公司負責人或代表人數達6萬7190人（37.9％），女性勞參率逐年提升至（51.7％），另廣建14座健康運動中心，女性使用達7成。地區以上醫院附設婦科友善醫療29家（80.6％），全國唯一區區有婦參小組。

活動中，陳其邁贈送玫瑰花慶賀在場女性婦女節快樂，最後台上台下一起跟著健身教練「動滋動滋」，希望婦女朋友健健康康，繼續精彩人生，發揮影響力。