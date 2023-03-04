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一年關懷400名拾荒長者 老福協會助弱勢長輩

聯合報／ 記者蔡容喬／即時報導
老福長期關注弱勢清寒長輩，提供訪視關懷與物資協助。圖/老福協會提供
老福長期關注弱勢清寒長輩，提供訪視關懷與物資協助。圖/老福協會提供

隨著台灣高齡化趨勢，長照、關懷據點及高齡化福利政策備受重視，去年進駐高雄左營的中華民國老人福利關懷協會，除提供社區獨居及身障長者物資協助，也開始關注拾荒長者問題，一年來已關懷近400名清寒拾荒長輩。

在立委許智傑媒合下，老福與企業界發起物資義賣活動，將所得用於照顧弱勢長輩，4日上午許智傑、陳幸富議員服務處與在地里長們在老福南部辦公室致贈感謝狀給企業界代表，呼籲更多社會善心人士參與，讓物資可以更有效的被使用，實質地幫助到需要幫助的長輩們。

老福協會理事長蔡鴻鵬表示，協會今年將邁入第廿年，去年到高雄左營設點，希望將關懷對象範圍擴及嘉南及屏東，他觀察到，協會服務的長輩中有多達一成是拾荒長輩，是值得關注的現象。

除了每月固定訪視、發送物資包、節慶提供應景禮品外，老福今年將針對家中需要修繕的長輩，協助改善並且提供急難救助資金，減輕長輩壓力。

許智傑表示，顧好老人家，就是顧好自己未來，他一直在媒合社會資源與社福團體，讓協助弱勢長輩老有所終，讓社會共好。希望透過本次「暖心傳愛義賣活動」拋磚引玉，提供給我們長青前輩的最大的溫暖與守護。

立委許智傑（左三）、老福理事長蔡鴻鵬（右二）頒發感謝狀給善心企業界代表。記者蔡容喬/攝影
立委許智傑（左三）、老福理事長蔡鴻鵬（右二）頒發感謝狀給善心企業界代表。記者蔡容喬/攝影

拾荒 許智傑 高齡化

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