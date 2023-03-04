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藝人陳淑麗帶領屏東300人瑜珈 周春米：療癒自我對話

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府邀請資深藝人陳淑麗與縣長周春米帶領300名女性一起做瑜伽。記者劉星君/攝影
屏東縣府邀請資深藝人陳淑麗與縣長周春米帶領300名女性一起做瑜伽。記者劉星君/攝影

屏東縣政府因應後疫情時代下女性的自我療癒，縣長周春米在婦女節前夕邀請資深藝人陳淑麗分享精采人生，陳淑麗帶領300名女性以瑜珈自我對話，讓屏東女性勇敢向前，以打造女性各種可能的希望城市。

縣長周春米透露，她在擔任執業律師時，曾經練瑜珈6年，對瑜珈不陌生，透過練瑜珈跟身體對話、加油。

社會處指出，根據世界衛生組織統計，新冠肺炎大流行的第一年，全球焦慮和抑鬱的患病率大幅增加25%。因疫情的心理壓力產生更多的焦慮情緒，進而影響到生活；透過淑麗姐的療癒瑜伽，大家同場心靈共振，共同學習如何在忙碌的日常下，卸下緊繃的心靈，找到自我的療癒與平靜之法。

陳淑麗今天也以自身70年的經歷，從模特兒、演員、主持人到終身志工各階段不同的經歷、挫折、轉換與付出，鼓勵女性朋友們，追求夢想、自我實踐不分年齡！

陳淑麗同時帶領在場民眾，運用現場自己的座椅，示範居家瑜伽伸展動作。以生活常見的工具，簡便而輕鬆達到運動舒緩的瑜伽體驗，也在椅子間，找到屬於自己的療癒和身心安頓。

縣民楊小姐說，很開心縣府舉辦瑜伽活動，有機會體驗簡單的放鬆身心方法。聽完阿麗姐的分享，更有動力投身於社區服務中。

縣長周春米說，會持續帶領縣府團隊打造友善女性的希望城市，成為屏東婦女最佳靠山。

屏東縣府邀請資深藝人陳淑麗（前排右）與縣長周春米（前排左）帶領300名女性一起做瑜珈。記者劉星君/攝影
屏東縣府邀請資深藝人陳淑麗（前排右）與縣長周春米（前排左）帶領300名女性一起做瑜珈。記者劉星君/攝影
屏東縣府邀請資深藝人陳淑麗（前排右）與縣長周春米（前排左）帶領300名女性一起做瑜珈。記者劉星君/攝影
屏東縣府邀請資深藝人陳淑麗（前排右）與縣長周春米（前排左）帶領300名女性一起做瑜珈。記者劉星君/攝影
屏東縣府邀請資深藝人陳淑麗（前排右）與縣長周春米（前排左）帶領300名女性一起做瑜珈。記者劉星君/攝影
屏東縣府邀請資深藝人陳淑麗（前排右）與縣長周春米（前排左）帶領300名女性一起做瑜珈。記者劉星君/攝影
屏東縣府邀請資深藝人陳淑麗與縣長周春米（前排左）帶領300名女性一起做瑜伽。記者劉星君/攝影
屏東縣府邀請資深藝人陳淑麗與縣長周春米（前排左）帶領300名女性一起做瑜伽。記者劉星君/攝影
屏東縣府邀請資深藝人陳淑麗與縣長周春米（前排左）帶領300名女性一起做瑜伽。記者劉星君/攝影
屏東縣府邀請資深藝人陳淑麗與縣長周春米（前排左）帶領300名女性一起做瑜伽。記者劉星君/攝影

屏東縣政府 瑜珈

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