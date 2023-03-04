墾丁2家農舍小七門市被起底 時力立委盯上及時歇業止血

墾丁國家公園區內、恆春鎮郊的兩家統一超商加盟店，去年被時力立委陳椒華起底是農舍違法經營超商，墾管處現勘後認定是合法農舍，因違反建築法農舍非農用規定，上月1日分別開罰6萬元並限期改善，陳椒華憂心業者繳罰鍰就可「6萬元護一生」未發生， 兩家農舍小七昨天都吹熄燈號，有同業指是生意太好被檢舉，並指國家公園區外也有違法農舍超商。

兩家統一超商加盟店分別位在地段極佳的墾丁南灣和後壁湖漁港周邊，尤其位在省道26線南下路段旁、南灣北區的小七加盟店，因在屏鵝公路上位置絕佳，加上停車方便，每逢假日、寒暑假旺季總是顧客滿滿，在陸客來台旅遊禁令前，曾是全國業績前段班門市； 位於後壁湖漁港周邊的小七，也是離白砂灣最近的超商，停車同樣方便，生意也不惡。

有同業指出，南灣北區小七加盟店已營業10多年，這次傳出農舍違法營業，是被看不下去的同業檢舉，區內其它超商的用地都是合法的鄉村建築用地和商業區，租金成本遠高於農舍，官方卻對低成本的違法農舍加盟店視而不同，這兩家被時力立委盯上， 與其要被連續重罰，還面臨最重斷水斷電處分，不如及時歇業止血，然而，區外也有違法農舍超商，對合法業者不公。

陳椒華揭露後，墾管處先處理農舍小七擅自增建違建部分，去年12月5日現勘超商違規事實明確，立即發函要求限期改善，今年1月13日複查時仍未改善，2月1日分別依違反建築法開出首張6萬元處分書，若未改善，第2次將罰10萬，第3次將罰30萬，若仍不改善，將斷水斷電；縣府現勘後也確認不符農用，發函要求農舍所有人限期改善，未改善者將取消其農民資格認定。