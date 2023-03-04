高雄農漁產7日進攻東京食品展 金旺鳳梨酵素飲首亮相

高雄市長陳其邁3月5日率團出訪日本一周，此行將參加亞洲規模最大的東京食品展，市府6局處13農漁團體隨行，替高雄農漁產找通路。農業局表示，這次推薦的包括蜜棗、鳳梨、烏魚子及午仔魚等農漁產，天然提神的金旺鳳梨酵素飲將首度亮相。

高雄市長陳其邁連任後首度率團出訪，預計3月5日出發，6日在東京出席高雄市主辦的農特拓銷記者會，推銷高雄優質的農漁產，8日拜訪熊本縣、熊本市，參觀熊本城天守閣也參訪多家企業，10日走訪九州最大城市福岡，拜會福岡縣知事服部誠太郎，並參訪在地百年製茶廠，觀摩日本茶廠「一條龍」作業。

此次隨陳其邁出訪的農漁團體多達13個，將參加3月7日至10日在日本Tokyo Big Sight東京國際展示場舉辦的「2023東京國際食品展」。

高市農業局表示，這次參展的生鮮產品均具外銷潛力，另外像鳳梨酵素飲、冰糖玉荷包燉銀耳露、桑椹荔枝玫瑰果醬、蜂蜜檸檬水、各式急速冷凍蔬果、冷凍乾燥果乾等，都選自高雄優值的生鮮蔬果，加工後依舊呈現自風味，因打破檢疫及儲運限制，很有機會輸出各國。

其中，「金旺鳳梨酵素飲」全球首度亮相，這款飲品富含鳳梨莖萃取的鳳梨酵素、讓人活力滿滿的薑黃素，將鳳梨與薑黃巧妙結合，兼具健康與美味，天然且提神。