高雄將設全國最大儲能廠 議員怒「鳳山人變白老鼠」

2025年再生能源發電占比20％，全台各地陸續建造儲能廠。三地能源公司計畫在高雄鳳山設置全台最大規模的儲能廠，當地居民不滿審核過程不透明、擔心安全性不足，高市議員鍾易仲也指出，無法接受儲能廠緊鄰住宅區，市府未替居民安全把關，把鳳山人當綠能白老鼠。市府經發局表示，審核權不在地方政府，市府沒有發執政，依法規無須召開說明會或公聽會，不過明天將辦地方說明會，經濟部能源局會派員出席。

三地集團規畫在舊高旗工家校地興建儲能廠，引發鎮北里民聯署反對。里長趙志成說，儲能廠緊鄰加油站，對面就是住宅區，居民對安全有很大疑慮，事前完全不知此事，說明會也是在他要求下才準備在3月5日召開，無法接受這樣的作業方式。

議員鍾易仲指出，經濟部能源局去年允許工業區可設置儲能設施，但不代表每一個工業區都適合，牛稠埔工業區是乙種工業，高旗工家停招後閒置十餘年，這裡鄰近住宅區，適合發展長照事業，不適合有安全虞慮的產業。

此外，國內儲能場都遠離人口稠密地區，牛稠埔儲能場建置容量170MW，是全國最大場，更是三民區灣興場的34倍之大，三地公司宣稱磷酸鋰鐵電池比過去的三元鋰電池穩定度較高，但儲能場是新興產業，誰能確保100%安全？不該設在住宅區附近，讓居民變成綠能產業的白老鼠。

鍾易仲強調，儲能場雖「合法」但「不合適」，高雄市政府去年審核本案時應聽取地方意見，卻在沒開任何說明會情況下就准許廠商設置，程序不正義。