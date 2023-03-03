e筆App軟體加持 高市3.8萬學生有機會練成大書法家
電腦風行後，新世代手寫能力日漸弱化，甚至傳出有大學生連毛筆都沒拿過。國寶級書法大師張炳煌憂心書法傳承，2001年起研究書法在電腦的應用，並結合科技業開發出e筆書畫App，只要使用觸控筆及iPad就能練出與正統書法相仿的字跡，今更提供3.8萬套「e筆App-硬筆篇」軟體供高市中小生免費下載，讓學生能進一步體驗數位化練字的樂趣。
在班班有網路，生生用平板的政策支撐下，正崴集團旗下Straight A晶盛科技今天在九如國小與高雄市教育局簽署「學生平板練寫字—數位e筆」合作計畫，將在高市3.8萬名中小學生使用的iPad平板中安裝「e筆App-硬筆篇」軟體。
這套軟體由書法大師張炳煌、晶盛科技及淡江大學組成的研究團隊開發，具備「注音」、「筆順」、「生字」、「花瓣」、「九宮格」等6大功能，能引導學生練寫一手好字，教學如虎添翼。
「高市近年推創新教學快譯通，平板早已滑進校園」，高雄市教育局專委劉靜文說，教育部推生生用平板計畫，可更落實數位教學，如今高市中小學再獲這套軟體，相信在公私協力下，學習會更有效，學生書包也會變輕鬆。九如國小校長陳菁萍欣慰地說，數位學習需要專家協助轉化教材，未來平板在校園，相信不只是玩具，而是開放自主學習的工具。
張炳煌教授今天特別示範「e筆App」教材，他感嘆電腦自2、30年前興後，書寫文字慢的重要性漸漸消減，為此他在任教的淡江大學組成研究團隊，2001年起開始研究書法與電腦結合的可行性，花了6年研發出e筆的核心技術，再4年進入電腦實質應用，從在電腦書寫板上看不到字跡，到如今不只可以看見字跡，還能呈現字跡動態，應用在書畫創作上，未來書法甚至能與元宇宙結合，走在潮流尖端。
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