陳其邁後天訪日 將參觀高雄人捐款重建的熊本城天守閣

高雄市長陳其邁任內第二次出訪，後天（3月5日）出發前往日本參加「東京食品展」，主持記者會行銷高雄農特產品，此行也將拜會熊本縣市與福岡縣首長，還要參觀曾捐款4千萬協助重建的熊本城天守閣，再度展開7天鐵人行程。

去年12月陳其邁率團赴日參訪豐洲市場，曾拜會東京都知事小池百合子及國會議員，3天出訪行程緊湊。

市府指出，此趟日本行共7天，農業局、海洋局、經發局、觀光局、新聞局、行政暨國際處及多位議員陪同出訪，3月6日東京食品展、3月8日熊本縣、熊本市，3月10日九州福岡，除拜會當地首長外，也會跟國會議員及企業界交流。

陳其邁3月6日將參加高雄市主辦的農特產拓銷記者會，之後率高雄13家農漁團體參加東京國際食品展，推銷蜜棗、鳳梨、玉荷包荔枝及烏魚子等農產品。

上月熊本縣知事蒲島郁夫及熊本市長大西一史拜會高雄市府，會談時熱情邀約陳其邁去日本參訪。市府指出，陳其邁參加完東京食品展之後，將轉搭飛機前往熊本縣、市，除拜會首長外，此行也會去參觀熊本城天守閣，因為2016年熊本地震，高雄人捐款4千萬元協助重建，範圍包含天守閣修復工程。

陳其邁也將走訪九州最大城市福岡，預計拜會福岡縣知事服部誠太郎，前往當地百年製茶廠觀摩「一條龍」製茶作業，深化彼此產業及觀光交流。