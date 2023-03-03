影／掃墓燒雜草要送法辦係金ㄟ 枋寮分局長急下鄉里廣播苦勸

屏東縣消防隊員曾翰隆日前執行恆春公墓滅火勤務時不幸殉職，佳冬鄉邱姓老翁掃墓則被墓地大火燒死，因掃墓燒雜草引發火警頻傳，造成公共危險且破壞環境，縣長周春米指示擴大宣導禁燒雜草外，一旦發生火警以放火罪查辦；枋寮警方前天將在佳冬公墓燒雜草的陳姓男子依放火罪送辦後，昨天再法辦2人，分局長郭譯隆今天急到各村里廣播站加強宣導。

住佳冬鄉石光見的75歲邱姓老翁，上月26日上午11時半到佳冬公墓掃墓被燒雜草引發的大火燒死，家屬下午4時發現已呈焦屍的遺體，警方依目擊者指述，查出60歲陳姓男子上午7時前往掃墓時燒雜草引發大火，前天依放火罪函送檢方偵辦，因火警時間有落差，且有數十公尺距離，兩者是否有因果關係，警方將待消防局火災調查報告才能確認。

邱姓老翁在佳冬公墓被大火燒死，枋寮分局石光派出所昨天下午接獲2件報案，稱公墓有人放火焚燒雜草引起火勢，警方趕赴現場，發現兩處墓地旁因燒雜草地面焦黑，現場環保局人員指證，兩案燃燒雜草者是正在整理祖墳的陳姓男子(68歲) 及巫姓女子(58歲)，2人承認用打火機點火燃燒雜草，傳統習俗就是如此，不知會觸法。

有鑑於警消人員連日來下鄉宣導，仍有民眾不知掃墓禁燒雜草 為避免再度發生類似危險案件，分局長郭譯隆今天特意前往佳冬鄉各村里廣播站、各廟宇場所，以廣播系統向鄉親加強宣達火災防範觀念，再次強調「掃墓祭祖時切勿點火燃燒雜草，違者將以放火罪嚴辦」。