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影／掃墓燒雜草要送法辦係金ㄟ 枋寮分局長急下鄉里廣播苦勸

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東佳冬鄉邱姓老翁6天前在佳冬公墓被大火燒死，警方昨天下午又在該公墓查獲陳姓男子和巫姓女子燃燒雜草，均依放火罪函送法辦。圖／警方提供
屏東佳冬鄉邱姓老翁6天前在佳冬公墓被大火燒死，警方昨天下午又在該公墓查獲陳姓男子和巫姓女子燃燒雜草，均依放火罪函送法辦。圖／警方提供

屏東縣消防隊員曾翰隆日前執行恆春公墓滅火勤務時不幸殉職，佳冬鄉邱姓老翁掃墓則被墓地大火燒死，因掃墓燒雜草引發火警頻傳，造成公共危險且破壞環境，縣長周春米指示擴大宣導禁燒雜草外，一旦發生火警以放火罪查辦；枋寮警方前天將在佳冬公墓燒雜草的陳姓男子依放火罪送辦後，昨天再法辦2人，分局長郭譯隆今天急到各村里廣播站加強宣導。

住佳冬鄉石光見的75歲邱姓老翁，上月26日上午11時半到佳冬公墓掃墓被燒雜草引發的大火燒死，家屬下午4時發現已呈焦屍的遺體，警方依目擊者指述，查出60歲陳姓男子上午7時前往掃墓時燒雜草引發大火，前天依放火罪函送檢方偵辦，因火警時間有落差，且有數十公尺距離，兩者是否有因果關係，警方將待消防局火災調查報告才能確認。

邱姓老翁在佳冬公墓被大火燒死，枋寮分局石光派出所昨天下午接獲2件報案，稱公墓有人放火焚燒雜草引起火勢，警方趕赴現場，發現兩處墓地旁因燒雜草地面焦黑，現場環保局人員指證，兩案燃燒雜草者是正在整理祖墳的陳姓男子(68歲) 及巫姓女子(58歲)，2人承認用打火機點火燃燒雜草，傳統習俗就是如此，不知會觸法。

有鑑於警消人員連日來下鄉宣導，仍有民眾不知掃墓禁燒雜草 為避免再度發生類似危險案件，分局長郭譯隆今天特意前往佳冬鄉各村里廣播站、各廟宇場所，以廣播系統向鄉親加強宣達火災防範觀念，再次強調「掃墓祭祖時切勿點火燃燒雜草，違者將以放火罪嚴辦」。

郭譯隆再次呼籲，民眾掃墓祭祀時，切勿點火燒雜草避免火災發生，否則可能觸犯消防法第14條規定，可處3000元以下罰鍰， 若因而致生公共危險，將觸犯刑法第175條，可處1以上7年以下有期徒刑，請勿在慎終追遠的節日，造成警消人員疲於奔命及陷於危險，並避免民眾傷亡或財產損失。

有鑑於警消人員連日來下鄉宣導，仍有民眾不知掃墓燒雜草要送法辦 昨天再送辦兩人，屏東枋寮警分局長郭譯隆今天特地前往佳冬鄉各村里廣播站加強宣導。圖／警方提供
有鑑於警消人員連日來下鄉宣導，仍有民眾不知掃墓燒雜草要送法辦 昨天再送辦兩人，屏東枋寮警分局長郭譯隆今天特地前往佳冬鄉各村里廣播站加強宣導。圖／警方提供
屏東佳冬鄉邱姓老翁6天前在佳冬公墓被大火燒死，警方昨天下午又在該公墓查獲陳姓男子和巫姓女子燃燒雜草，均依放火罪函送法辦。圖／警方提供
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屏東佳冬鄉邱姓老翁6天前在佳冬公墓被大火燒死，警方昨天下午又在該公墓查獲陳姓男子和巫姓女子燃燒雜草，均依放火罪函送法辦。圖／警方提供
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