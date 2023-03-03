影／南部旱情嚴重 高屏溪上游水量創新低
由於南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，目前包括高屏溪上游的旗山溪，荖濃溪以及隘寮溪等水位都比往年下降許多，溪底露出大片乾枯的河床，從空中鳥瞰只見原本流水經過的區域露出光滑表面，原本的潺潺流水都不見蹤影，一旁長出大片芒草，由於高雄上游山區久未下雨，預料水量將越來越少，中央災害應變中心研商決定，高雄地區自3月8日起調整為減壓供水黃燈，夜間將會降壓供水，高雄地區減壓供水時間為，每日晚上10點到隔日早上6點，政府也呼籲民眾一起節約用水度過這次旱情。
從去年五月到現在南部地區的降雨量，比2021年百年大旱時同期累積降雨量還少，以目前高屏堰每秒7.4立方公尺同等流量的情境，在2015年時，高雄已宣布必須實施分區輪流供水，正因為提早調度節水，同時以前瞻計畫大力執行伏流水、再生水、區域調度及人工湖等多元方案，目前南部區域仍可穩定供水。
110年因應百年大旱，高屏溪河段已挖掘62口抗旱水井。今年元月起高市府水利局在高屏攔河堰上游開鑿11口抗旱水井，其中9口開始供水。今天應變中心成立後，準備在高屏溪高雄岸、屏東岸，以及上游荖濃溪、旗山溪流口開鑿50口新井，2年來，高屏溪上下游沿岸水井總數達123口，希望能持續供水到汛期到來。
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