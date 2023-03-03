快訊

未來一周迎好天氣！北部日夜溫差大僅這地區有午後雨

傳遞防詐意識 黃明昭錄影片跨海澎湖強力宣導

中央社／ 澎湖縣3日電

警政署推出「阿昭署長宣導防詐系列」影片，今天跨海在澎湖主要的市街強力宣導，向離島民眾傳遞防詐意識，尤其是政府通過普發現金後，詐騙集團更是蠢蠢欲動，民眾更應提高警覺。

澎湖縣警局表示，警政署長黃明昭為提升民眾防詐意識，親自錄製「阿昭署長宣導防詐系列」影片，今天起在警察局、車船處、旅遊處、行政處等單位和機場幹道、市區醫院、碼頭等人車出入場所的電視牆，強力推播放送，成為市區見光率最高畫面。

澎湖縣警局表示，「阿昭署長宣導防詐系列」影片，聚焦在近期最多的假投資、假網路購物、解除分期付款、假愛情交友、假冒親友詐騙等面向，澎湖縣也成立「打詐縣府隊」，藉由電視牆不停的強力推播，將民眾平常無聊等待的地方，變成防詐常識的充電站。

馬公分局長黃政龍今天也親自以直觀、淺顯易懂的方式錄製「全民識詐」反詐，將透過地方電視來宣導，讓澎湖民眾瞭解當前常見詐騙手法，拆穿詐騙集團的騙局，達成「全民識詐」，再搭配政府機關的「堵詐、阻詐、懲詐」，降低詐騙案件發生率。

澎湖縣警察局也提醒民眾，政府通過普發現金的預算通過後，詐騙集團蠢蠢欲動，民眾不要隨意點選不明簡訊連結，避免個資及帳戶外洩，人財兩失，如有任何疑問可直接撥打165反詐騙專線洽詢。

澎湖縣 詐騙集團 警察

延伸閱讀

嘉警全力打詐去年守住人民財產逾3千萬 推播署長防詐宣導影片

「阿昭署長」拍片阻詐 雲林分局各出奇招宣導吸眼球

你用餐我反詐 詐騙手法翻新警察反詐也翻新

警政署長黃明昭率刑事局長李西河等 視導北市警察局

相關新聞

影／南部旱情嚴重 高屏溪上游水量創新低

由於南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，目前包括高屏溪上游的旗山溪，荖濃溪以及隘寮溪等水位都比往年下降許多，溪底露出大片乾枯...

草編藝師李龍屏東演武場辦個展 感受手作工藝溫度

2022年曾獲頒中華文化總會《匠人魂》的屏東草編藝師李龍，應屏東縣政府邀請，即日起在屏東演武場辦個展，展示深受日本人喜愛...

扭轉行人地獄惡名 屏縣府提出「交通安全5部曲」

台灣交通亂象曾遭外媒譏諷形容是「行人地獄」，日前更有網友自行統計數據排出「交通十八層地獄」，其中屏東被列於第十六層是全台...

鼓勵女性二度就業 周春米：職涯諮詢、補助2千元裝備

婦女節前夕，屏東縣長周春米今宣布女性政策，讓女性勇敢做自己，從人身安全、福利、照顧到就業等各面向，鼓勵女性勇敢向前，讓屏...

促參案吸引民間投資708億 高雄榮登全國招商王

高雄市府積極推動促參及開發案，去年度的多功能經貿園區「特貿三」、橋頭再生水廠、興達港修造船區等9案成功招商，民間投資金額...

注意！高雄輕軌施工又要封路 富國路不能通往大順一路

高雄輕軌施工至大順路段，預定年底完工。高市捷運工程局指出，3月6日至5月22日，大順一路與富國路口將封閉施工，也就是行走...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦