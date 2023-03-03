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澎湖龍門後灣淨灘 海廢將再利用變身藝術品

中央社／ 澎湖縣3日電

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處響應「向海致敬」政策，今天在龍門後灣舉行淨灘活動，所撿拾的海漂廢棄物，將再利用變身為海廢地景藝術作品

澎管處「向海致敬」龍門後灣淨灘活動，包括有湖西鄉公所、龍門社區及中華民國旅行商業同業公會全國聯合會等，共100多人以行動響應，在2個小時內，清理近900公斤海漂物及垃圾等，讓後灣沙灘恢復潔淨面貌。

澎管處表示，每年在東北季風吹起時加上海潮流向，龍門後灣海灘都會堆積各式海漂廢棄物，所幸在村長洪瑞達等社區居民常態自發性淨灘下，讓海灘保持潔淨，成為一處觀光景點，吸引遊客前往。

澎管處表示，今天龍門後灣淨灘所撿拾的海漂廢棄物，將會妥善分類再利用，並製成海廢地景藝術作品，將在7月澎湖海廢地景藝術節展出。

淨灘 廢棄物 藝術作品

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