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女受疾病所苦難就業 左營社福中心整合資源救助

中央社／ 高雄3日電

台中王姓女子因罹患肺高壓、憂鬱及厭食症等遷居高雄，但因疾病所苦無法就業，只能在臉書販售商品，又不符合急難救助條件，左營社福中心獲悉主動聯繫探視，整合社福資源救助。

30多歲的王女原本住在台中，但因罹患肺高壓、憂鬱及厭食症等疾病離職，今年1月搬遷至高雄獨自租屋生活，又因疾病所苦無法就業，在臉書販售商品。面對疾病及生活雙重壓力深感無力，卻不符合政府急難救助條件，幸在高雄市政府社會局左營社福中心主動聯繫探視後得到協助。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿表示，左營社福中心獲報派社工主動聯繫前往探視關懷，得知王女雖因疾病所苦難以就業，但仍屬工作人口，所以無法辦理相關福利，為盡快穩定生活，立即提供急難救助，連結醫院社服室協助穩定就醫。

王女受訪時表示，自己因疾病關係無法外出找工作，才會在網路上販售口罩，希望能夠自食其力。經社會局協助處理健保積欠問題及連結就醫資源，里長及慈濟基金會現在也定期關心，很感謝相關單位協助。

高雄社會局長謝琍琍指出，為提供民眾即時且就近服務，高市18處社會福利服務中心連結在地警政、衛政、學校及社區團體等公私部門資源，協助遭遇經濟或家庭困境脆弱家庭，提供家庭支持、經濟扶助等服務。

社會局指出，社福中心就如同市民左鄰右舍，整合社褔資源，讓市民看得到、用得到，同時提升鄰里支持關懷系統，會同當地里長及民間社福單位及基金會協助，提供急難救助及營養品，解決生活面臨急難。

憂鬱 高雄市

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