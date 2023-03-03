草編藝師李龍屏東演武場辦個展 感受手作工藝溫度

2022年曾獲頒中華文化總會《匠人魂》的屏東草編藝師李龍，應屏東縣政府邀請，即日起在屏東演武場辦個展，展示深受日本人喜愛的特色祈福注連繩，與融合台日文化的各式稻草編織工藝品，讓人細細領略國寶級的匠心巧藝。

文化處表示，74歲李龍老師從事草編藝術多年，以原本不起眼稻穀收割後的稻梗餘料再利用，結合環保與文化，轉變為饒富意趣的草編工藝品。簡單質樸的常民生活素材，在他手中轉化為豐沛飽滿創意能量，注入藝術新生命，織就時代文化風貌，呈現傳統產業與文化創意融合的新價值，作品還外銷日本，為屏東農業開創別樹一幟的發展契機。

李龍老師所編織注連繩，在屏東演武場大門及前方候車亭都可看見他的技藝巧思，過展覽分享他對傳承技藝的堅持與毅力，也讓觀展民眾感受手作工藝的溫度，傳遞職人精神，並進一步領會作品背後凝練而成的生命態度。

現場展出作品多元，重現日治建築風貌，或妝點日式料理店注連繩，還有栩栩如生的龍、蟹，以及刀、劍等精彩展品，李龍說，只要有興趣、不分年齡層，他都很樂意傳承。