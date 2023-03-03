高雄兒美館親子藝術教育展 邀民眾探索飛行多樣態

高雄市立美術館所屬的兒童美術館，策畫親子藝術教育展「一起飛吧！」，結合生態、藝術、動畫、文學、歷史與科技，呈現飛行的多元樣態，即日起至2024年5月26日展出。

高雄市文化局今天透過新聞稿表示，兒童美術館在清景麟建築團隊贊助支持下，結合生態、藝術、動畫、文學、歷史與科技等手法，策畫親子藝術教育展「一起飛吧！」即日起至2024年5月26日於兒美館101、201展覽室展出。

高雄市立美術館表示，「一起飛吧！」以「飛行」為核心概念，有「自然飛行」及「人為飛行」2個主題，101展覽室以「自然飛行」想像為主，著重藝術家的自然觀察與想像。

201展覽室則以「人為飛行」為主，著重飛行歷史結合藝術家對飛行的探索與創作，並提供觀眾動手做實驗的樂趣，透過藝術教育展示與互動，呈現飛行的多元樣態，期待開啟觀眾對飛行的無限想像力。

進入展覽，首先映入眼簾的是藝術家游文富以羽毛大型裝置「吉光片羽」，開啟人類從鳥類觀察展開對於飛行的探索。周尹庠的「不要飛得離夢想太遠」則是以鳥、蝴蝶、蜻蜓及蝙蝠等飛行動物創作，讓孩子探索生物飛行的樣態。

此外，高美館典藏作品也於展覽中呈現，包括藝術家黃心健「第二十五個小時」與「置換試煉」，民眾可透過藝術家營造的虛擬世界想像飛行的事，也可透過張騰遠的「繁星之眼-複眼」化身蒼蠅，用複眼視角穿梭在人類生活場景中。

高雄市立美術館表示，除了邀請藝術家針對展覽主題量身打造作品，展場中也有可以動手創作的互動操作區，滿足大人與小孩動手實驗與創作樂趣，歡迎親子家庭一起來觀展，感受飛行的奇想樂趣。