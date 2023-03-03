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澎湖中小學聯運 841名學子克服東北季風超越自我

中央社／ 澎湖縣3日電

澎湖縣小學聯合運動會今天登場，縣長陳光復期勉所有參賽選手，不畏強風下競技，都是真正克服東北季風的人，鼓勵大家超越自我創造佳績。這項賽事共841名男女選手一連3天下場競技。

澎湖縣中小學聯運會今天在澎湖縣立體育場盛大開幕，有全縣2所高中職及51所國中小學，共841名男女選手一連3天下場競技。聖火由馬公高中同學吳劭威及楊凱甯擔任聖火傳遞，高舉聖火緩緩跑向聖火台，點燃熊熊勝利之火。

陳光復表示，澎湖雖地處離島，澎湖囝仔憑藉堅挺、強韌、與天搏鬥的精神，不畏強風聚集在此，從最西方的花嶼、最南方的七美、最北方的吉貝，雖然寒冷天氣中，但選手們個個克服強勁東北季風，挑戰自我。

陳光復表示，中小學聯合運動會因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦開幕2年，鼓勵選手們秉持「勝不驕敗不餒」精神超越自己，發揮團隊情誼，展現堅韌態度，顯示身為澎湖子弟精神。

澎湖中小學聯運今天安排馬公市區文澳、文光、馬公、中正、中興、石泉、中山國小等7所國小小朋友表演健康操，動作井然有序強風中展現力與美精神；馬公國小舞蹈班彩球舞與文光國中舞蹈班表演也贏得掌聲。

澎湖縣政府表示，今年中小學聯運會配合全國賽制，增加中男、中女3000公尺及2000公尺障礙；接力部分增加國中組、高中組混和4X400接力與全國賽事接軌。將選拔代表澎湖縣參加112年全國中等學校運動會，以及5月在澎湖辦理的112年全國小學田徑錦標賽選手。

澎湖縣 馬公 小學

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