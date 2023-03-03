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高市岡山筧橋1.2億改建 預計113年底前完工

中央社／ 高雄3日電

高雄市岡山區筧橋投入1.2億元近日進行改建，初期進行管線試挖工程，預計113年底前完工，完工後促進北高雄觀光，對南部半導體「S廊帶」生態系交通系統提供更多便利。

高雄市政府工務局今天新聞稿表示，日前進行橋梁改建工程，初期將進行管線試挖工程，預計民國113年底前完工，可望提升道路水準，促進地方觀光發展。

工務局新建工程處指出，高雄市近年推動城市轉型，將過去重工業形象逐步推向創新科技及永續綠能產業，打造「高雄半導體科技園區」，電動車為策略發展產業。岡山筧橋改建後可對南部半導體S廊帶生態系的交通系統提供更多便利。

依新工處資料，跨越阿公店溪的筧橋兩側銜接空醫院路與筧橋路，現況橋寬約8公尺，僅供行人及機慢車通行。配合周邊區域發展，依都市計畫道路改建為20公尺寬、長60公尺鋼箱梁車行橋梁，工程總經費新台幣1.2億元。施工過程將督促協助輔導廠商掌握品質進度及工安，如期如質完成工程。

岡山區位北高雄政經核心，是帶動區域發展重要引擎，高市府除啟動筧橋改建，還包括高捷岡山RK1站聯合開發及岡山、路竹都市計畫通檢作業，透過政策引導加速區域發展；編列算啟動岡山綜合行政中心、推動102期及岡山「兒十」市地重劃，以及興建岡山區大鵬九村社會住宅，提前因應橋科帶來的企業安家需求。

岡山 都市計畫

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