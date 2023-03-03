陳其邁化身「阿邁師」上菜 推薦內門總舖師料理

辦桌是台灣獨特文化也是高雄內門特色，高雄市長陳其邁近日化身「阿邁師」，向內門南海紫竹寺主委、也是總舖師的「阿隆師」學做辦桌手路菜，推薦內門最美味的總舖師料理。

2023高雄內門宋江陣活動於2月25日至3月8日在南海紫竹寺舉行，其中總舖師辦桌「宋江大宴」的掌鼎廚師由「阿隆師」湯富隆擔任，共推出300桌，推出後引發搶購熱潮，繼2月25、26日的辦桌場次後，接下來將於明天舉辦最後一場辦桌。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，辦桌是台灣獨特的文化，更是高雄內門的特色，陳其邁近日化身總舖師「阿邁師」到內門向南海紫竹寺主委湯富隆、同時也是總舖師的「阿隆師」學做辦桌手路菜，推薦內門美味總舖師料理。

觀光局指出，從冷盤豬腱肉切盤、一品封肉、拌炒櫻花蝦油飯、烹調海鮮羹，每道都是辦桌經典菜色，「阿隆師」逐步指導陳其邁料理秘訣，讓陳其邁大呼做菜不容易。

陳其邁表示，高雄內門素有總舖師之鄉的美名，這次向「阿隆師」學習辦桌手路菜，才知道每道料理都有處理秘訣，例如冷盤豬腱肉，除了食材要好，也要有好的刀功才能將豬腱肉完美切片，展現食材的價值。

湯富隆說，早期內門純樸無華、自然資源不豐，但因內門信仰文化，辦桌行業逐漸變成內門的特色行業。近年搭配電商及網路購物熱潮，把辦桌菜在中央廚房製作後宅配到府，民眾簡單加熱就可以品嚐到美味的總舖師料理。

高雄市觀光局長高閔琳表示，內門除了辦桌料理，還有熱血的宋江陣，眾所關注的全國創意宋江陣頭大賽決賽將在3月4日舉行，6支來自桃園、雲林、台南及高雄的隊伍將展現拿手絕活，爭奪最高榮譽，歡迎民眾到內門看表演、吃辦桌。