扭轉行人地獄惡名 屏縣府提出「交通安全5部曲」
台灣交通亂象曾遭外媒譏諷形容是「行人地獄」，日前更有網友自行統計數據排出「交通十八層地獄」，其中屏東被列於第十六層是全台死傷人數第3名，昨縣府召開農曆年後第1場道交聯席會報，顯示去年A1死亡人數較前年有減少趨勢，縣長周春米提出「交通安全5部曲」誓言終結惡名，朝零死亡願景努力。
縣長周春米表示，交通事故不僅造成個人及家庭破碎，更是有限醫療資源及國家生產力的損失，未來將以「交通安全5部曲」持續精進各項交通安全措施，致力於減少交通事故發生，力求為縣民帶來安全優質的交通環境。
屏東縣警方指出，去年交通事故A1類死亡人數為121人，相較前年死亡131人減少10人，經分析發現，自撞、高齡者、酒駕、自行車及未戴安全帽等事故比例偏高，肇事原因多為違規、疏失等人為因素，可知民眾對於守法精神、行車安全與禮讓行人觀念淡薄，將從各類場合、活動、機關、學校等，宣導教育交通安全觀念，建立正確路權觀念。
警方表示，從人、車、路3方面，提出「交通安全5部曲」：
一、「工程升級」：持續推動易肇事路段（口）改善，優化自行車騎乘空間。
二、「交安教育」：推動交通安全教育5大守則及5大運動，落實校園交安教育5大階段學習架構。
三、「安全用路」：持續取締重大違規行為，建立駕照管理制度。
四、「宣導普及」：擴大交安宣導據點與對象、加強電動二輪車掛牌宣導、推動機車安全駕駛訓練。
五、「人本落實」：落實速度管理、維護行人步行安全、取締車不讓人行為。
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