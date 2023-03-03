鼓勵女性二度就業 周春米：職涯諮詢、補助2千元裝備

婦女節前夕，屏東縣長周春米今宣布女性政策，讓女性勇敢做自己，從人身安全、福利、照顧到就業等各面向，鼓勵女性勇敢向前，讓屏東成為女性發揮各種可能的希望城市，鼓勵二度就業女性，提供一對一職涯諮詢，補助相關工作配備2000元，當女性「婦出江湖」的靠山。

屏東縣長周春米是屏東縣立縣73年首位女縣長，周春米說，從女性需求出發，關注女性人身安全議題，並減輕因傳統性別角色而來照顧負擔、提升自立自主就業支持。屏東縣府女性一級主管比例達37.5%，更持續培力女性參與公共事務，讓女性的身影被看見、聲音被聽見。

周春米說，強調性別暴力零容忍，從111年6月跟蹤騷擾防制法上路後，截至111年底已有94案，為有效保護被害人，全國首創跟蹤騷擾被害人一站式服務，由專業人員全程關懷陪伴，且為維護被害人身心健康，視必要於被害人住居所或工作場所設置巡邏箱。

周春米說，屏東縣3月1日率成立長期照護處，111年底65歲人口已達19.47%，失能人口為3萬2,042人，失智人口約1萬2,141人，為減輕家庭照顧者負荷與壓力，提高服務涵蓋率及量能，讓屏東的高齡照護充滿希望、有人陪伴。

周春米說，也將到宅月嫂擴大服務至第一胎（80小時現值2萬元），讓新手爸媽不再焦慮，且持續開辦月嫂培訓班，預計有1000個家庭受益並創造100名女性就業機會。隨著疫情解封，為強化女性重返職場，屏東縣府也針對二度就業女性進行「職場新女力 婦出最有力」一對一職涯諮詢，並補助工作相關配備，承諾要當女性婦出江湖的靠山。

周春米提到，減輕照顧負擔上，更開辦全國唯一全面課照，並延伸至國中，讓家長安心就業；在健康醫療平權上，針對高風險孕產婦進行關懷追蹤，且於安和、優生及輔英3家醫院成立新住民生育特別門診、培力30位生育保健通譯員，並於公共場所設置150處哺集乳室，此外針對市售化妝品、嬰幼兒輔助食品加強查驗，全方位守護女性健康。

友善生活環境，指示各局處公共設施全面納入性別觀點，包括公廁性別比、親子廁所、掛勾、通道、扶手、照明、清潔等，共同打造友善女性的生活環境。