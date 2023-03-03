快訊

日本超夯感冒藥恐驗出毒品反應！藥師分析代購藥品風險

遭閃電擊中！德航班驚傳「自由落體」下墜 拋飛沒繫安全帶乘客7傷

鄭中基前助理遭爆「助蔡天鳳案被告離港被逮」　社交帳號狂曬大咖合照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

促參案吸引民間投資708億 高雄榮登全國招商王

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
去年（111年）高雄市經由財政部認列的促參投資金額高達708億元。圖／高市財政局提供
去年（111年）高雄市經由財政部認列的促參投資金額高達708億元。圖／高市財政局提供

高雄市府積極推動促參及開發案，去年度的多功能經貿園區「特貿三」、橋頭再生水廠、興達港修造船區等9案成功招商，民間投資金額708億元，經財政部統計促參成果為全國第一。高市財政局指出，109年民間投資4.76億、110年75億、111年708億，2年促參金額成長150倍，又創歷史新高，今年也會持續努力招商。

財政局指出，去年促參案包含高雄多功能經貿園區特貿三土地都市更新事業案（共三案）、橋頭再生水BTO案、高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案、壽山動物園OT案、旗糖農創農產加工區開發案、楠梓產業園區開發案、左營新光國小游泳池OT案等9案。

局長陳永勝表示，市長陳其邁上任後，邀請專家學者成立促參推動委員會，指派副市長林欽榮任召集人，即時處理跨局處協調案件，109年民間投資金額4.76億元，110年75億元，111年增至708億，成長幅度達150倍之多，此成果也突破歷史新高，成為全國招商王。

目前公告招商案包含「高雄市舊市議會都市更新事業公開評選實施者案」及「第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置BOT案」，預估民間投資金額將達69億元。

此外，今年上半年還要持續推動「高雄捷運橘線大東站(O13)北側商業區土地開發案」、「捷運Y10站聯合開發案」、「左營區機20公辦都市更新案」、「岡山行政中心公辦都市更新案」等案。

從109年至111年，高雄市的促參投資金額大幅成長，落差達150倍之多。圖／高市財政局提供
從109年至111年，高雄市的促參投資金額大幅成長，落差達150倍之多。圖／高市財政局提供

都市更新 壽山動物園 興達港

延伸閱讀

驚悚畫面曝！高雄女騎士闖紅燈　下一秒遭轎車撞飛重傷

高雄女賊變裝躲避查緝 露餡了！眼尖警查看洗衣機逮人

鴨群橫行霸道恐影響交通 高雄警員充當趕鴨人助安置

高雄男路檢心虛吐舌擋酒測 第四度酒駕上路未記教訓

相關新聞

促參案吸引民間投資708億 高雄榮登全國招商王

高雄市府積極推動促參及開發案，去年度的多功能經貿園區「特貿三」、橋頭再生水廠、興達港修造船區等9案成功招商，民間投資金額...

注意！高雄輕軌施工又要封路 富國路不能通往大順一路

高雄輕軌施工至大順路段，預定年底完工。高市捷運工程局指出，3月6日至5月22日，大順一路與富國路口將封閉施工，也就是行走...

3月植樹月屏東林管處苗木周周送 3/4周六高屏首發場

3月植樹月，為鼓勵大家植樹減碳愛地球，屏東林區管理處苗木周周送，首發場在3月4日，屏東林管處及轄屬各工作站，在屏東市、潮...

不能只旺冬季 四重溪溫泉將翻新

屏東縣車城鄉四重溪溫泉觀光季狂吸客，往年活動結束熄燈天氣轉暖，又是冷清清，縣府扭轉一年只旺冬季窘境， 除委外經營的溫泉公...

名勝世界郵輪 母港選高雄

看好疫後商機，「名勝世界郵輪」昨與高雄市政府共同發布，4月起以高雄與香港做為雙母港，每周兩次定期開航，全年78航次約可帶...

教師退出導護 志工抱怨不公平

高雄女老師導護被撞成重傷，去年底教育工會與校長協會簽訂團協，讓教師退出導護，陸續出現人力缺口由校長站導護，或家長騎車載小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦