聽新聞
test
0:00 / 0:00
促參案吸引民間投資708億 高雄榮登全國招商王
高雄市府積極推動促參及開發案，去年度的多功能經貿園區「特貿三」、橋頭再生水廠、興達港修造船區等9案成功招商，民間投資金額708億元，經財政部統計促參成果為全國第一。高市財政局指出，109年民間投資4.76億、110年75億、111年708億，2年促參金額成長150倍，又創歷史新高，今年也會持續努力招商。
財政局指出，去年促參案包含高雄多功能經貿園區特貿三土地都市更新事業案（共三案）、橋頭再生水BTO案、高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案、壽山動物園OT案、旗糖農創農產加工區開發案、楠梓產業園區開發案、左營新光國小游泳池OT案等9案。
局長陳永勝表示，市長陳其邁上任後，邀請專家學者成立促參推動委員會，指派副市長林欽榮任召集人，即時處理跨局處協調案件，109年民間投資金額4.76億元，110年75億元，111年增至708億，成長幅度達150倍之多，此成果也突破歷史新高，成為全國招商王。
目前公告招商案包含「高雄市舊市議會都市更新事業公開評選實施者案」及「第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置BOT案」，預估民間投資金額將達69億元。
此外，今年上半年還要持續推動「高雄捷運橘線大東站(O13)北側商業區土地開發案」、「捷運Y10站聯合開發案」、「左營區機20公辦都市更新案」、「岡山行政中心公辦都市更新案」等案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言