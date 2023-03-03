促參案吸引民間投資708億 高雄榮登全國招商王

高雄市府積極推動促參及開發案，去年度的多功能經貿園區「特貿三」、橋頭再生水廠、興達港修造船區等9案成功招商，民間投資金額708億元，經財政部統計促參成果為全國第一。高市財政局指出，109年民間投資4.76億、110年75億、111年708億，2年促參金額成長150倍，又創歷史新高，今年也會持續努力招商。

財政局指出，去年促參案包含高雄多功能經貿園區特貿三土地都市更新事業案（共三案）、橋頭再生水BTO案、高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案、壽山動物園OT案、旗糖農創農產加工區開發案、楠梓產業園區開發案、左營新光國小游泳池OT案等9案。

局長陳永勝表示，市長陳其邁上任後，邀請專家學者成立促參推動委員會，指派副市長林欽榮任召集人，即時處理跨局處協調案件，109年民間投資金額4.76億元，110年75億元，111年增至708億，成長幅度達150倍之多，此成果也突破歷史新高，成為全國招商王。

目前公告招商案包含「高雄市舊市議會都市更新事業公開評選實施者案」及「第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置BOT案」，預估民間投資金額將達69億元。