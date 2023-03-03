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注意！高雄輕軌施工又要封路 富國路不能通往大順一路
高雄輕軌施工至大順路段，預定年底完工。高市捷運工程局指出，3月6日至5月22日，大順一路與富國路口將封閉施工，也就是行走南北向富國路的車輛無法直接銜接大順一路，須改走替代道路，施工期間大順一路東西向維持通行不受影響，施工期共計78天。
配合路口箱涵改建及軌道主體工程，捷運局3月6日起開始封閉大順一路與富國路南北向交通，3月6日當天同步開放大順一路與富民路口南北向車輛通行；因應富國路與大順一路交會路口不能通行，車輛可改走富民路或自由路通往大順一路。
捷運局指出，大順一路東西向車輛可通行，行經施工區的車輛要須依工區速限30公里減速慢行，並依標誌、標線指引及交通指揮人員導引，民眾記得要提早改走其他替代道路。
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