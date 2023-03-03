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3月植樹月屏東林管處苗木周周送 3/4周六高屏首發場
3月植樹月，為鼓勵大家植樹減碳愛地球，屏東林區管理處苗木周周送，首發場在3月4日，屏東林管處及轄屬各工作站，在屏東市、潮州鎮、恆春鎮、旗山區及六龜區同步辦理贈苗活動，之後在高雄、屏東及澎湖地區，共有11場次的植樹、贈苗活動，贈苗達1萬2700株，苗木種類多元，歡迎民眾自備容器，選擇就近的地點前往領苗，一起植樹減碳愛地球。
屏東林管處表示，今年植樹月呼應COP15生物多樣性公約締約方大會協議，守護台灣生物多樣性。希望藉由植樹活動與各單位合作，修補人類生活圈中破碎的棲地，並將威脅原生物種的外來入侵種移除，透過棲地的連結，使生態系更健全，讓台灣成為人與生物都能安心生活的「森活圈」。
屏東林管處今年持續推廣原生樹種，除常用於庭園造景的白水木外，有紅色新葉的金門赤楠、果實像小小羅漢的蘭嶼羅漢松、具可愛小花的厚葉石斑木、花香可傳七里之遠的月橘等，都是極具觀賞價值原生樹種，憑發票、廢電池或參加植樹活動，就可以領取樹苗。
為減少環境塑膠垃圾，苗盆以紙漿盆替代塑膠盆，除了可自然分解、不會造成環境汙染，民眾領苗後可直接將苗木連同紙漿盆種到土裡，不需將苗木自容器中取出，可保持苗木根系完整，也不會因忘記拿掉容器，而造成苗木無法正常生長。另外，屏東林管處也特別提醒，所有贈苗活動場次均不提供塑膠袋，請民眾務必自備容器領苗。
各場次詳細的贈苗時間、苗木種類、數量、贈苗方式等訊息，可至林務局統整表單https://reurl.cc/a1nlED ，或屏東林管處粉絲專頁（https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw/）查詢。
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