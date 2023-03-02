見證百年前沒電的生活智慧 車城客庄張家「水礱」重現天日

屏東恆春半島文史工作者念吉成最近在車城鄉客家聚落統埔村田調時，意外發現當地張姓家族仍保留有百年歷史、用水力發電碾米的「水礱」，雖只剩下部分零件，但溯源考證出張家祖先在無電力供應的年代就有靈活的商業頭腦，透過貿易自日本引進藉水流高低差帶動發電的機器，取代人工碾米和供家戶照明，為客家先民百年前的生活和智慧留下見證。

80歲統埔村民張增男說，祖父張炎那在1915年、恆春半島還沒供應電力的早期年代，就透過貿易從日本進口「水礱」機器，由車城郷海口港運入村落；它的運作發電原理是以檔板阻水，利用河水高低落差產生的衝擊力量，帶動有葉片設計的「水礱」，以皮帶高速轉動發電機發電，透過水力渦輪產生的電力轉動，能高效、快速地為稻穀脫殼。

他說，祖父將上游河水導入現在的張家祠堂前，供碾米和家戶照明，並以此電力充蓄電瓶，用米和蓄電瓶與附近原民以物易物，觀念先進，它還能藉鼓風重量挑選的過程，將米糠、好米、壞米分類，在早期沒有電力碾米機時代，是稻農的好幫手，當時恆春半島的米多送到統埔張家輾，曾有段風光的經濟榮景，恆春火力發電所1931年供電前，是少數自己有電的村落。

他說，以前農村沒有電，就是靠著「水礱」碾米，一擔擔的米倒入碾米機，就自動會脫殼跑出白米，不必靠人力才能吃到精緻的白米，「小時候覺得很神奇」，「水礱」不僅能帶動發電機運轉碾米，還可充飽蓄電池，入夜後供村落照明，電力供應普及後即少使用，閒置至少半世紀了，它為客家先民百年前的生活和智慧留下見證，家族也盼能展示活化利用。