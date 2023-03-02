高雄里長訪陸惹議 劉啟芳：單純社區經驗交流

近日高雄多名里長組團訪中，引發議論。帶隊的鳳山區誠義里長劉啟芳今天表示，這是行之有年的交流活動，單純分享社區治理經驗，未涉政治議題，希望外界不要以政治語言扭曲。

劉啟芳等50多名高雄里長2月23日至28日受邀訪中，並與中國大陸國台辦主任宋濤座談，引發外界質疑中國對台統戰滲透基層。

劉啟芳今天接受中央社記者訪問表示，此行是受中國北京市西城區興華社區邀約，但只是單純的社區治理經驗交流，未涉及任何政治話題。

劉啟芳說，各縣市基層里長與對岸的民間交流行之有年，他共去過4次，之前曾針對垃圾不落地政策經驗分享，這次增加討論長照2.0、環保等議題，強調是單純社區經驗交流，未涉任何政治話題，「我們只是里長，也達不到那個境界」。

他並表示，這次雖然有與宋濤見面，但過程是公開的，宋濤和北京的社區代表也主要是分享社區治理經驗，並傾聽台灣經驗，彼此互相學習，氣氛輕鬆。

劉啟芳指出，總統蔡英文在2月初出席海基會主辦「2023大陸台商春節活動」致詞時說，「推動疫後健康永續交流是維護兩岸和平發展重要基礎」。他身為基層里長到中國參訪，彼此理性溝通，對兩岸人民來說，是正面的交流活動。

劉啟芳強調，這是行之有年的交流活動，如果政府認為基層里長不應該與中國交流，那就乾脆表明立場，讓基層得以遵循，「我們也不會去踩紅線」，否則只是讓基層無所適從。也希望外界不要刻意操弄政治語言，扭曲單純的交流活動。