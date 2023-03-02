固態再生燃料大廠落腳高雄 功效等同240座大安公園

高雄和發產業園區又添生力軍，全台首家固態再生燃料製造廠隆順綠能科技公司今天動土，預計今年10月完工，屆時將是在台最大產區。隆順綠能指出，專業技術可將廢塑料與廢紡織纖維結合，然後轉化為可取代燃煤的SRF，一年可幫高雄減少12萬噸燃煤廢棄物，等同240座大安森林公園的吸碳量。

隆順綠能公司今天在和發產業園區舉辦動土儀式，隆順綠能董事長羅文賢、高雄市副市長羅達生、經發局長廖泰翔、環保局長張瑞琿及和發廠商協進會理事長鄭明智等人出席，共同為新廠建造動鏟祈福。

羅文賢說，隆順綠能致力於廢棄物資源化，可將廢塑料與廢紡織纖維結合，之後再轉化為可取代燃煤的SRF（Solid Recovered Fuel），高雄和發廠一年的SRF產能約12萬噸，相當於替高雄減少12萬噸燃煤廢棄物，吸碳量等於240座大安森林公園，對環境大有幫助。

副市長羅達生表示，高雄是工業城市，碳排量占全國20％，市府近年招商著重綠色企業，紡織纖維或塑料不易去化，隆順綠能利用自身專利技術，可將廢塑料與紡織纖維轉製為固體回收燃料，之後再供應鍋爐或汽電共生業者當煤炭替代品，這樣一來碳排量僅是原始燃煤的三成左右，淨零轉型效益顯著。