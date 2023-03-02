陳時中連假赴金門體驗美食景點 親打靶享戰地風情

衛福部前部長陳時中過去擔任指揮中心指揮官時，因統籌防疫工作、天天主持防疫記者會而引發關注，在去年選舉結束後，近期藉連假低調與友人走訪金門。陳除體驗在地美食及景點外也去打靶，行程中也碰上不少遊客及居民熱情要求合照。

陳時中在2021年曾以指揮中心指揮官身分到金門視察縣府和醫院防疫整備工作，近期藉連假偕同醫界友人走訪金門，除與當地牙醫師公會交流，也體驗不少在地觀光行程。

據了解，陳時中這次再訪金門少了公務行程的大隊人馬簇擁，參訪過程相對輕鬆愜意，不過金門縣府為表慎重，仍然指派一名專人隨行介紹，希望讓陳時中留下更多對金門深刻的好印象。

短短兩天一夜的行程除參觀最夯的金門大橋，還體驗了模擬步槍射擊打靶的遊程，景點走訪期間還不時遇到遊客或在地鄉親上前要求合影，這也讓陪同導覽的友人笑稱，應該在各景點擺放一個「阿中人型立牌」幫忙推廣觀光。

隨行友人透露，在金門縣牙醫師公會前後任理事長洪長享、盧冠宇、盧懷浯陪同下，陳時中先前往當地一間開設在閩南古厝內的知名私廚品嚐融入金門風味的異國料理；私廚老闆的父親聽聞陳時中到場，還趕回家中拿出珍藏40年高粱老酒來招待貴客。

餐後一行人旋即前往參觀去年底剛通車的金門大橋。陳時中表示，前次到訪金門時，大橋仍在施工中，因為時間因素沒有搭船到小金門，這次親自坐車只花了不到10分鐘就抵達小金門，真的感受到這座橋樑對於小金門鄉親的便利性。

另外，出身自小金門的牙醫師洪長享也安排在地行程，陳時中分別登上了當地最高峰麒麟山、最靠近大二膽的沙溪堡營區眺望對岸廈門、漳州，甚至還體驗了步槍模擬射擊。