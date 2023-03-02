名勝世界郵輪選高雄為母港 為郵輪經濟注入強心針

看好疫後商機，「名勝世界郵輪」今天與高雄市政府共同發布，4月起將以高雄與香港做為雙母港，每周兩次定期開航，全年78航次約可帶進14萬旅客，觀光產值粗估達16.8億，名勝集團總裁吳明發更表示，會做農水產品、燃油補給等地方性採購，也將台灣文創品帶上郵輪，輸往世界，帶動輻射經濟效應。

全球品牌「名勝世界」在4大洲、8個國家擁有超過46家酒店，每年接待逾8000萬名遊客，最新的名勝世界酒店2021年在美國拉斯維加斯開業、共耗資43億美元打造，名勝世界郵輪是「名勝世界」的品牌延伸，2022年6月在新加坡首次亮相，可載1856名乘客，預計今年3月10日進駐香港母港，4月4日啟動香港及高雄雙母港營運。

高雄旅運中心訂3月6日啟用，當天將迎進荷美郵輪威士特丹及麗晶七海郵輪七海探索者兩艘郵輪賓客，全球著名的名勝世界郵輪4月4日起又將定期開航，讓高雄的郵輪經濟在疫後看到復甦曙光。高雄市長陳其邁今早與名勝郵輪行政總裁兼執行董事區福耀及總裁吳明發共同發布喜訊時說，「認識台灣從高雄出發，是最好的選擇」。

陳其邁說，高雄作為郵輪母港，全世界遊客來到南台灣可見證高雄的好山好水，市府也會結合在地相關業者推出生態、歷史、文化等多語系遊程。

吳明發總裁談及為何選擇高雄當郵輪母港的原因，除著重於市府行政效率外，疫前來高雄時即受矗立高港碼頭邊的高雄流行音樂中心及港埠建設吸引，尤其周遭商店有很多本地創作的商品，將來帶上郵輪，可讓世界各地看見高雄及其他縣市的文化內涵。

名勝郵輪長268公尺、有13樓高，共928間客房，今天與會的交通部航港局長葉協隆說，名勝世界郵輪有別於以往掛靠方式，以高雄為母港，規畫5天4夜或4天3夜航程，帶來國際觀光旅客，「含金量很高」，未來此一模式也希望延伸到離島及其他國際港市，吸引客源，加強產業復甦。