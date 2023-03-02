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環境防災教育成果展 周春米不忘提醒：掃墓勿燒雜草

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣環保防災勇士PK賽暨環境防災教育成果展今在縣立體育館熱鬧登場，縣長周春米（右三）與參與學童們。圖／屏東縣府提供
屏東縣環保防災勇士PK賽暨環境防災教育成果展今在縣立體育館熱鬧登場，縣長周春米（右三）與參與學童們。圖／屏東縣府提供

屏東縣環保防災勇士PK賽暨環境防災教育成果展今在縣立體育館熱鬧登場，縣長周春米致詞時不忘提醒，請小朋友回家記得跟家長們說，清明節前夕掃墓時，千萬不要燒雜草，星星之火可以燎原，若公墓著火，加上風力助長，會讓消防員疲於奔命。

屏東縣228連假發生百餘起公墓雜草火警，更造成一名消防員在處理公墓火警時遭水箱車壓死事故，讓人悲慟。周春米今出席環境防災教育成果展時，不忘提醒小朋友們，記得回家跟家長、阿公阿嬤說，不要再燒雜草。

周春米致詞說，清明時節雨紛紛，長輩家人從外地回來，會在清明節前夕掃墓，請小朋友回去跟爸爸、媽媽、阿公、阿嬤提醒，「掃墓時千萬千萬不要再用燒雜草方式除草」，星星之火可以燎原，屏東有好多的公墓，若每一處公墓都著火的話，會讓消防員疲於奔命，加上恆春半島風大，落山風一吹整個半島，正個山燒起來，會有生命危險。

屏東縣府與慈濟基金會簽訂合作共善計畫，藉由小學生喜愛PaGamO線上學習平台，提升孩子們的環保防災素養，培養自主學習的能力。今活動會場設置土耳其祈福攤位，周春米寫上對土耳其的祝福，期望當地人民能盡快度過難關。

屏縣府教育處指出，去年9月各國小辦理校內盃環保防災電競比賽，感謝慈濟的師兄、師姐們，到各校宣導，共有112校336名學生參賽，更勝去年92校276名參加人數。成果展主題豐富多元，包括VR學水保體驗、無人機運用-從空中看大地傷痕、智能防災機器人、探索電的起源、海水可發電、太陽能鍋利用、3Q好水Qwater行政動淨水系統利用等。

教育處指出，為讓防災教育紮根，帶動年輕世代共同關心在地的防災與安全，鼓勵學生們參與回饋及分享徵文比賽，分享活動的收穫。期待每個孩子都成為環保防災勇士的一員，加入「科技防災、節能減排」的行列，捍衛地球環境。

屏東縣環保防災勇士PK賽暨環境防災教育成果展今在縣立體育館熱鬧登場，縣長周春米（右二）與參與學童們。圖／屏東縣府提供
屏東縣環保防災勇士PK賽暨環境防災教育成果展今在縣立體育館熱鬧登場，縣長周春米（右二）與參與學童們。圖／屏東縣府提供
屏東縣環保防災勇士PK賽暨環境防災教育成果展今在縣立體育館熱鬧登場，周春米今天致詞時不忘時事，請小朋友回家跟長輩們說，千萬不要再燒雜草，星星之火可以燎原。圖／屏東縣府提供
屏東縣環保防災勇士PK賽暨環境防災教育成果展今在縣立體育館熱鬧登場，周春米今天致詞時不忘時事，請小朋友回家跟長輩們說，千萬不要再燒雜草，星星之火可以燎原。圖／屏東縣府提供
屏東縣環保防災勇士PK賽暨環境防災教育成果展今在縣立體育館熱鬧登場，現場設置土耳其祈福攤位，縣長周春米寫上對土耳其的祝福。圖／屏東縣府提供
屏東縣環保防災勇士PK賽暨環境防災教育成果展今在縣立體育館熱鬧登場，現場設置土耳其祈福攤位，縣長周春米寫上對土耳其的祝福。圖／屏東縣府提供

屏東縣 周春米 消防員

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