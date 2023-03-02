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蝸居老殘窮何其多！老協南辦：貧富差距加大 民間補位不可少

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
柯阿伯吃著愛心便當，老協南辦主任鐘俐媚到屋內找罐礦泉水讓他配飯，不斷叮嚀「慢慢吃」。記者王慧瑛／攝影
柯阿伯吃著愛心便當，老協南辦主任鐘俐媚到屋內找罐礦泉水讓他配飯，不斷叮嚀「慢慢吃」。記者王慧瑛／攝影

高雄左營區68歲柯阿伯獨居在租金3千元陋室，他患有糖尿病等宿疾，行動困難，住在缺乏無障礙設施老屋，上下樓梯舉步維艱，社團法人中華民國老人福利關懷協會南部辦公室訪視得知處境，除定期關懷，也媒合社會局協助送便當，讓柯阿伯至少不愁餐食。

老協南辦主任鐘俐媚直言，物價直直漲，貧富差距加大，隱身在社會角落的「下流老人」比想像中更多，不少是公部門未能照顧到的邊緣戶，需要民間補足能量。

柯阿伯住在左營大路旁的狹窄像弄內，聯外道路小，鐘俐媚偕志工訪視必須徒步進入，鐘形容，柯阿伯住的環境相當簡陋，對照400公尺外車水馬龍的左營大路，像兩個世界。

今天上午10點30分，鐘俐媚來到柯阿伯家，門口已放著社會局協助送達的愛心便當，鐘敲門後，柯阿伯很快就應聲，等到來開門，卻足足過了3分鐘，鐘俐媚對著門內說「不要急，慢慢走」，她知道柯阿伯行動困難，要從2樓走下來非常不容易。

柯阿伯開門後，看到門口已有熱騰騰的便當，他迫不及待打開大口大口扒飯，吃得津津有味，鐘俐媚趕緊到屋內找罐礦泉水讓他配飯，不斷叮嚀他「慢慢吃」。

進到屋內，可看到一些白米、醬油、罐頭等物資，鐘俐媚說，柯阿伯幾乎很難離開屋子，頂多只是走到門口，也無法下廚，白米等物資對他不實用，最實際的需求還是送飯。鐘俐媚回顧她與柯阿伯第一次碰面是去年2月，當時柯阿伯反映有糖尿病、高血壓等老毛病，鐘安排他到診所就醫，發現他經常有一餐沒一餐，遂向社會局請求送餐服務，讓柯阿伯午餐、晚餐不必費心，也能吃得營養些。

除了柯阿伯外，61歲阿吉也是鐘俐媚掛心的對象。鐘今天上午帶著營養食品前往探視時，發現阿吉不在家，鄰居告訴鐘俐媚「人又二次中風，住進醫院了」，凌亂的小屋裡，留下一隻作伴的寵物鳥。鐘俐媚說，阿吉住的老宅環境簡陋，屋內沒水源，洗澡、如廁必須到附近的北極殿解決，相當克難。

鐘俐媚觀察，許多外界眼中的「下流老人」各有辛酸或荒唐過往，晚年面臨老殘窮困境，除經濟弱勢，還可能伴隨健康問題，甚至連租房都非常困難，仰賴社會補助、民間團體扶助。

老協成立20年，2年前在高雄拓展據點，目前服務、關懷個案已累計有250人，提供物資、訪視、陪診、房屋修繕等支持。

柯阿伯吃著愛心便當，老協南辦主任鐘俐媚到屋內找罐礦泉水讓他配飯，不斷叮嚀「慢慢吃」。記者王慧瑛／攝影
柯阿伯吃著愛心便當，老協南辦主任鐘俐媚到屋內找罐礦泉水讓他配飯，不斷叮嚀「慢慢吃」。記者王慧瑛／攝影
老協南辦內有不少愛心物資，善心資源來自社會各界的支持。記者王慧瑛／攝影
老協南辦內有不少愛心物資，善心資源來自社會各界的支持。記者王慧瑛／攝影
柯阿伯吃著愛心便當，老協南辦志工為他擦拭嘴邊的油漬。記者王慧瑛／攝影
柯阿伯吃著愛心便當，老協南辦志工為他擦拭嘴邊的油漬。記者王慧瑛／攝影
柯阿伯行動困難，要上下樓梯相當艱辛。記者王慧瑛／攝影
柯阿伯行動困難，要上下樓梯相當艱辛。記者王慧瑛／攝影
老協南辦設在高雄市左營區實踐路上，受扶助對象會定期到協會辦公室領取物資。記者王慧瑛／攝影
老協南辦設在高雄市左營區實踐路上，受扶助對象會定期到協會辦公室領取物資。記者王慧瑛／攝影
柯阿伯行動困難，要上下樓梯相當艱辛。記者王慧瑛／攝影
柯阿伯行動困難，要上下樓梯相當艱辛。記者王慧瑛／攝影
阿吉住的凌亂小屋裡，環境簡陋，屋內沒水源，洗澡、如廁必須到附近的北極殿解決，相當克難。記者王慧瑛／攝影
阿吉住的凌亂小屋裡，環境簡陋，屋內沒水源，洗澡、如廁必須到附近的北極殿解決，相當克難。記者王慧瑛／攝影
高雄左營區68歲柯阿伯享用愛心便當，吃得津津有味。記者王慧瑛／攝影
高雄左營區68歲柯阿伯享用愛心便當，吃得津津有味。記者王慧瑛／攝影
阿吉住的凌亂小屋裡，環境簡陋，屋內沒水源，洗澡、如廁必須到附近的北極殿解決，相當克難。記者王慧瑛／攝影
阿吉住的凌亂小屋裡，環境簡陋，屋內沒水源，洗澡、如廁必須到附近的北極殿解決，相當克難。記者王慧瑛／攝影
老協南辦設在高雄市左營區實踐路上，受扶助對象會定期到協會辦公室領取物資。記者王慧瑛／攝影
老協南辦設在高雄市左營區實踐路上，受扶助對象會定期到協會辦公室領取物資。記者王慧瑛／攝影
老協南辦主任鐘俐媚今天上午偕志工帶著營養食品要探視阿吉，發現人不在家，鄰居告訴鐘俐媚「阿吉又二次中風，住進醫院了」。記者王慧瑛／攝影
老協南辦主任鐘俐媚今天上午偕志工帶著營養食品要探視阿吉，發現人不在家，鄰居告訴鐘俐媚「阿吉又二次中風，住進醫院了」。記者王慧瑛／攝影
老協南辦主任鐘俐媚協志工探視扶助的長輩，她觀察，社會貧富差距加大，許多弱勢長輩被推向更邊緣。記者王慧瑛／攝影
老協南辦主任鐘俐媚協志工探視扶助的長輩，她觀察，社會貧富差距加大，許多弱勢長輩被推向更邊緣。記者王慧瑛／攝影
柯阿伯屋內有不少白米、醬油、罐頭等物資，老協南辦主任鐘俐媚說，柯阿伯幾乎很難離開屋子，頂多只是走到門口，也無法下廚，白米等物資對他不實用，最實際的需求還是送飯。記者王慧瑛／攝影
柯阿伯屋內有不少白米、醬油、罐頭等物資，老協南辦主任鐘俐媚說，柯阿伯幾乎很難離開屋子，頂多只是走到門口，也無法下廚，白米等物資對他不實用，最實際的需求還是送飯。記者王慧瑛／攝影

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