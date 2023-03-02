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憂外銷市場限縮未雨綢繆 高市啟動鳳梨獎勵加工採購

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市今年罕見在鳳梨生產初期就啟動獎勵加工採購措施。記者王昭月／翻攝
高雄市今年罕見在鳳梨生產初期就啟動獎勵加工採購措施。記者王昭月／翻攝

大陸去年禁止台灣鳳梨輸入，造成產業莫大衝擊，目前高雄鳳梨進入產季初期，高雄市農業局罕見提前啟動鳳梨獎勵加工採購，2月至8月底前預計採購1000公噸鳳梨進行果品加工，加速鮮果利用，同時維持價格穩定，不過最近產地傳出5顆鳳梨只賣100元，平穩價格成效尚值觀察。

全台鳳梨收穫面積約為7185公頃，其中高雄占959公頃，約占全國13%，生產量約5萬1093公噸，產區主要集中在大樹、內門、大寮及鳥松等地，產季從3月底持續到6月。

近年大陸多次禁止我方鳳梨輸入，衝擊鳳梨外銷市場，造成產業震盪，高市農業局今年在鳳梨產期之初就先祭出獎勵加工採購策略，未雨綢繆。

高市農業局表示，已於2月公告辦理鳳梨獎勵加工採購，預估收購1000公噸，交由與市府合作的3家食品加工廠製成製成果乾、果餡及果汁等加工品。至2月底已收購131公噸，「鳳梨加工使用新鮮果品，有助產銷穩定，維持農民收益」。

農業局表示，除啟動鳳梨採購加工外，也會多元行銷高雄鳳梨，包括媒合國內超商、超市通路，爭取在全台通路及量販店上架，在超商上架截切鳳梨水果盒，並在神農市集規劃鳳梨醬DIY手做體驗，增加鮮果使用量。

「高雄首選電商平台」也將設立鳳梨專區，民眾在此平台可一併採購鳳梨鮮果、連同鳳梨酥、鳳梨乾及鳳梨醬等鳳梨加工品。高市農業局長張清榮表示，高雄鳳梨以內、外銷方式分流，外銷主打日本市場，內銷則媒合通路、企業認購及辦理學校午餐獎勵計畫來提升國內的食用量，高雄鳳梨品質在國內首屈一指，也希望大家多採購。

高雄市今年罕見在鳳梨生產初期就啟動獎勵加工採購措施。記者王昭月／翻影
高雄市今年罕見在鳳梨生產初期就啟動獎勵加工採購措施。記者王昭月／翻影
高市農業局啟動鳳梨加購採購措施，2月起至8月預計採購1000噸，交由合作廠商製成加工品。記者王昭月／翻攝
高市農業局啟動鳳梨加購採購措施，2月起至8月預計採購1000噸，交由合作廠商製成加工品。記者王昭月／翻攝

鳳梨酥 超商 電商

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