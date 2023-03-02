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高雄3月8日減壓供水日省8萬噸 陳其邁拚4月前供水無虞

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市長陳其邁（中）表示，高市3月8日起實夜間減壓供水，每天可省下約八萬噸的水，用於水資源調節，透過多元配套，到四月底前應都能供水無虞。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁（中）表示，高市3月8日起實夜間減壓供水，每天可省下約八萬噸的水，用於水資源調節，透過多元配套，到四月底前應都能供水無虞。記者王昭月／攝影

高雄3月8日起水情燈號由綠轉黃，實施夜間減壓供水，高雄市長陳其邁表示，此措施單日可節水達8萬噸，有利水資源調節，透過多元取水措施搭配夜間減壓，布望4月底前都能夠穩定供水。

高雄市長陳其邁今早表示，南部水情面臨30年來最嚴峻挑戰，無論降雨量、高屏溪川流量都創歷史新低，市府超前部署配合多元開發水資源，且提早到3月8日啟動夜間減壓供水，每天約可節流8萬噸。

陳其邁說，高雄目前每天供水約148萬噸，啟動夜間減壓供水後，每天約供水140萬噸，因此有8萬噸餘裕會存入各水庫，因此用到4月底應沒問題，高地跟管線末端也會委請自來水公司配合設立供水站，減少民眾不便。

高市水利局長蔡長展指高雄目前共有8種取水管道，包括高屏攔河堰取水45萬噸、高屏溪取伏流水加地下水40萬噸、62口抗旱水井共13.6萬噸、11口大泉淨水場抗旱水井4.7萬噸、50口高屏溪兩岸抗旱水井13.2萬噸、鳳山淨水廠22萬噸、阿公店水庫供應2萬噸、鳳山及臨海水資源中心再生水7.8萬噸。

缺水期間也希望民眾配合節水，十大省水配套包括擦車代替水沖；盆浴改淋浴；熱水前冷水再利用；以臉盆盛水洗臉；用盆槽盛水洗菜等。

水情欠佳，高市府水利局籲民眾配合十大省水習慣。記者王昭月／翻攝
水情欠佳，高市府水利局籲民眾配合十大省水習慣。記者王昭月／翻攝
高雄市多元取水，每天可取水約148萬噸。記者王昭月／翻攝
高雄市多元取水，每天可取水約148萬噸。記者王昭月／翻攝

陳其邁 高屏溪

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