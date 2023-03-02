讓四重溪溫泉人氣全年不墜 屏縣要砸億元翻新公共浴室

屏東縣車城鄉四重溪溫泉區近4個月的觀光溫泉季活動前天結束，吸引逾60萬人次造訪，縣府為將溫泉季人潮延續到非溫泉季期間，讓淡季不淡，委外經營的溫泉公園「卡比園區」、賣店和青年旅創基地開辦山林文化遊程持續營運外，去年因地方質疑、暫緩執行的公共溫泉浴池改建和新闢停車場案，縣府已向觀光局爭取上億經費，營造全年都好玩的旅遊地。

「打造耀眼的溫泉觀光品牌，不能只限冬季！」縣府交通旅遊處長黃國維說，四重溪溫泉是全台地理位置最南的溫泉區，日治時期就是泡湯勝地，曾與台北北投、陽明山、台南關仔嶺並列「台灣四大名湯」，因軟硬體建設跟不上時代又地處偏遠，曾沒落長達半世紀，縣府9年前重建溫泉公園，觀光季營造燈海夜美景，打響名氣，但等活動結束熄燈天氣轉暖，又是冷清清，今年將會改觀了。

四重溪溫泉區唯一免收費的公共浴池，早在1985年啟用，2013年縣府雖整修並申請溫泉合格標章，但容納量小又老舊；縣府交旅處去年提出重建計畫，大型公共泡湯外，搭配2樓輕食區和伴手禮店，從社區使用提升至具大眾遊憩功能的公共設施，因地方質疑與民爭利而暫緩；黃國維說，已向觀光局重新爭取上億經費，取消個人湯屋只設大型湯池，在地人使用仍免費，並在國有地新建200輛停車場。

他說，四重溪溫泉區位於「落山風風景特定區」遊憩廊帶上，為讓溫泉公園美景不墜進而帶動地方繁榮，前年依促參法委外經營一簽9年，業者去年自日本進口6隻水豚打造的「卡比園區」和區內賣店、夜間燈飾仍持續運作，基於使用者付費原則，未來入園將收費，假日辦活動；去年底由閒置派出所改造的屏南青年旅創基地，青年創意團隊持續推出屏199縣道單車山林文化遊程，一年四季都好玩。