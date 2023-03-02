屏東觀光永續四季各有特色 藝人房子瑜最愛墾丁琉球潛水

屏縣府推動2023綠色永續旅遊，屏東春夏秋冬各有特色，交旅處邀請旅遊達人房思瑜分享在屏東旅遊特色，她最喜歡墾丁、琉球的潛水。縣長周春米說，屏東四季各有不同風貌，展現屏東在地量能。

交旅處昨天晚間在屏東物產館結合綠色永續主題舉辦記者會，縣長周春米邀請旅遊達人房思瑜及各主題達人分享，並運用最道地屏東料理素材，宣傳「屏東四季，觀光永續」之遊程概念，傳遞深度的在地文化及豐富的生態知識，讓永續旅遊與國際接軌。

房子瑜說，來潛水就會一待半個月，她考取進階潛水員就是在台灣潛水考到，除潛水之外，墾丁、琉球海域不亞於國外，每次來墾丁都有不一樣的驚喜。

縣長周春米說，屏東擁有農漁特產及原民、客家、滇緬等多元族群，為讓觀光量能得以永續，此次透過「旅の星空餐桌饗宴」，將永續四季分為冬の文化、春の親子、夏の運動、秋の生態旅遊。

周春米說，星空餐桌饗宴也使用屏東料理素材，包括鳳梨、芋頭、野薑花、洋蔥、鬼頭刀、芒果等，還有原民刺蔥等食材，呈現不一樣在地美食饗宴，讓綠色環保訴求走進鄉村，讓旅客體驗深度旅遊之餘實踐屏東永續觀光。

交旅處表示，春季邀請到高樹地區達人分享親子旅遊，有特色客家文化及農莊的食農教育；夏季的運動旅遊，除了賽嘉飛行傘高空飛行，也有恆春潛水SUP散發屏東的熱情；秋季的生態旅行，爬山走古道學習自然生態觀光；最後還有冬季的文化及美食旅遊，包含原民、客家、及滇緬料理，各式主題展現屏東的觀光豐采從屏北到屏南由山到海，深度了解大自然及社區，達到身心恢復活力的深度旅遊行程。