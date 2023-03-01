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高市成立旱災應變中心 開發多元水源穩定供水

中央社／ 高雄1日電

因應近期南部降雨量為30年新低，中央今成立旱災應變中心，高雄市政府也同步成立。高雄市持續開發地下水及伏流水以穩定供水，南水局則預計從屏東引水調度每日3.6萬噸水支援高雄。

高雄市長陳其邁上午接受媒體聯訪時表示，中央今天成立抗旱應變中心，高雄市也同步成立抗旱應變中心，前天也已到高屏溪攔河堰視察，並開會研商對策。

陳其邁今天下午主持市政會議時，指示因應水情變化，由市府水利局與水利署合作，持續開發地下水及伏流水以穩定水源供應，同時呼籲各機關學校加強節水措施、市民共同落實節約用水。

高雄民生用水量主要仰賴高屏溪攔河堰，但截至今天下午6時，川流量只剩下7.2cms（1cms為每秒川流1立方公尺的水），市府與中央合作，開發伏流水、地下水等多元備援水源因應。

水利署南區水資源局接受中央社記者訪問表示，將調度屏東科技產業園區多餘水源，預計4月底起每日約可供3.6萬噸水支援高雄。

市府水利局昨天新聞稿指出，正與經濟部水利署南區水資源局合作，在高屏溪沿岸再增鑿50口抗旱水井，預計4月底前完成供水，可再日增13.2萬噸水源。

水利局表示，今年新鑿11口抗旱水井，已有9新井接入供水系統，全部完成日增4.7萬噸水源。加上前年已鑿62口抗旱水井，和高屏溪沿岸8處伏流水、高屏堰下游地面水等，高雄每天約有70萬至80萬噸以上備援水源。

針對產業用水需求，鳳山和臨海水資源中心，目前每天可提供7.8萬噸再生水。枯旱期每日可再增1.3萬噸再生水，增加自來水調度量能。澄清湖水庫蓄水率已由約63%提升至89%，鳳山水庫預計在3月中旬前蓄增80萬噸水源。

抗旱 高屏溪

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