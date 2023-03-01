燕巢國中「雲水漂書站」啟用 邀大家作伙來讀冊

高雄市燕巢國中「雲水漂書站」今天正式啟用，一座直徑3.1公尺、高5公尺的六層圓柱書塔，設置在燕巢國中學生每天上放學必經聚集的穿堂，成為學生閱讀的好地方，也是社區居民共讀的優質空間。

燕巢國中「雲水漂書站」由樹德科技大學橫山USR團隊規畫，佛光山文教基金會暨岡山講堂捐贈地理、人文等優質期刊與書籍，提供多元的閱讀資源，培養學生閱讀風氣。「漂書」源於歐洲，以分享、互動概念為出發點，愛書人閱讀完書籍後，「放漂」到公共場所，讓下一位喜愛閱讀者借閱，無論各行各業、男女老少都可以自由取閱，不受歸還時間、地點與借閱程序限制，讓書本遇到更多知音。

校方表示，「雲水漂書站」的設立宗旨，是讓學生與進來校園運動社區居民都能方便的取用書籍，透過分享閱讀樂趣讓閱讀者的世界變寬廣，淨化人心，培養「存好心、說好話、做好事」三好品德。圓柱書塔木作材質搭配暖色的燈光，校貓有時還在書架安心休憩，成為生命教育與閱讀的美好風景。

燕巢國中校長謝慧珍說，燕巢國中深耕學生閱讀能力，推動閱讀有成，連續多年獲得教育局閱讀標章學校，感謝樹德科技大學特聘教授盧圓華帶領的橫山USR團隊，製作木作漂書站，以及佛光山文教基金會暨岡山講堂慧炬法師、志工團隊協助募集圖書，共同成就「雲水漂書站」。

佛光山岡山講堂慧炬法師表示，佛光山秉持「教育培養人才，文化弘揚佛法」的宗旨，除了鼓勵學生利用閒暇時間多讀書，日積月累增加知識，培養讀書風氣，更重要的是要培養品德，有良好的品德才能使知識發揮良善的功能。

燕巢區長吳進興期許學校妥善規畫活動課程，多利用雲水漂書站，讓漂書站真正發揮效用。