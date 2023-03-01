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高屏溪又鑿50口水井 議員喊「每次缺水就來大樹挖井」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
年初至今，高市府已在高屏攔河堰上游開鑿11口抗旱水井，現在還要另外增加50口。記者徐白櫻／攝影
年初至今，高市府已在高屏攔河堰上游開鑿11口抗旱水井，現在還要另外增加50口。記者徐白櫻／攝影

高雄市今天宣布成立旱災應變中心，繼今年初開鑿的11口抗旱水井後，將在高屏溪兩岸及旗山溪流口增鑿50座新井，日增13.2萬噸供水。議員憂心，多數水井集中在高屏溪大樹河段，不能每次缺水就挖井，農民擔心水文改變及地層下陷，缺水要有多元方案。南區水資局表示，高屏溪河段的地表下有豐厚含水層，地下水豐沛，降雨後回補迅速，盼先度過這波缺水危機。

110年因應百年大旱，高屏溪河段已挖掘62口抗旱水井。今年元月起高市府水利局在高屏攔河堰上游開鑿11口抗旱水井，其中9口開始供水。今天應變中心成立後，準備在高屏溪高雄岸、屏東岸，以及上游荖濃溪、旗山溪流口開鑿50口新井，2年來，高屏溪上下游沿岸水井總數達123口，因天然條件因素，多數水井都位在大樹區河段。

國民黨議員吳利成說，全台沒有一個地方像大樹開鑿這麼多水井，政府要思考水庫等其他找水方案，不能每次缺水就來大樹挖井，農民申請鑿井及居民身處水源保護區限制很多，連蓋個房子都要繳回饋金，現在水井的出水量沒有以前充沛，「怎能犧牲大樹成就其他人」。

議員邱俊憲說，備援水井愈挖愈多，多數位在高屏溪大樹河岸，相關單位應該要跟地方多說明與溝通，畢竟農民會擔心日後淺水井抽不到水或層陷問題，須長期監測水文與環境以提出科學數據，政府要保證「抗旱水井是備援水，不會常態性抽用」，不然大家很擔心地下水回補問題。

南水局表示，依照中央地質調查所公告，高屏溪河段地表下100至150公尺內有豐厚含水層且通透，地下水蓄存量豐沛，回補條件佳，已避開地下水管制區，屬合宜抽水區。

高屏溪 地下水 抗旱

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