油漆工病逝 30多歲低薪子女無力安葬父親慈善單位助後事

屏東縣潘姓男子病逝，二名30多歲的子女薪水低，收入全部支付父親醫藥費，無力安葬父親，台中市水幫漁公益協會成員捐善款幫助，今天將善款送到屏東。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，屏東縣潘姓男子因罹患骨髓纖維化，引起腎臟衰竭死亡，妻子在子女小時候已往生，潘男早期做油漆工，獨自扶養子女長大。

他後來生病多年，日常生活開銷及醫療費用，都是女兒領的基本薪資支付全部費用，兒子是工人，沒有固定工作，有工作才有收入，潘男因敗血性休克往生，子女沒有多餘的錢，再幫父親辦理後事。

殯葬業者通報後，台中市水幫漁公益協會成員捐款幫助，共募喪葬費6萬元，今天由阮漢翔和協會成員送到屏東，在潘男靈堂前將善款交給他女兒，阮漢翔叮嚀二人，這是社會善心人士心意，他們將來有能力時可幫助更多人，回饋社會溫暖，二人不斷道謝。