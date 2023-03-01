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影／近600天沒下雨 屏東水情拉緊報地下水位下降
南部面臨30年來最嚴峻水情挑戰，近600天沒有下雨，不缺水的屏東，農業水情拉緊報。屏東縣長周春米說，縣府近期一直收到農民反映，抽不到地下水，縣府盤整相關資源，做好相關整備，「沒有下雨讓我們也相當緊張」。
農田水利署屏東管理處長黃信茗說，許久未下雨，地面水影響百分之三十，地下水銳減百分之廿，加強抽水機運作補地下水面不足，一期稻作部分，加強灌溉管理，應可以安然度過到4月，地下水位下降，會加管因應，地面水不足加強清疏。近期也收到農民反映抽不到水，希望能重新鑿井，到場會勘研商。
農水署屏東管理處指出，2020年10月到2021年初遇到抗旱情況，但今年情況相較當時又更嚴峻。
周春米說，縣府收到農民反應，最近抽不到地下水，快600天沒有下雨，會請相關局處做好準備，確保民生、農業灌溉、工業用水不缺乏。全國成立因應水情中心，屏縣盤點資料，提出屏東需求，大家一起安穩度過。
農業處長鄭永裕說，屏東一期稻作部分已完成插秧，目前影響不大。其他作物灌溉部分，有發現地下水水層下降趨勢，大潮州人工湖蓄水還是有功效，未來一個月是觀察期，若沒有即時降水，要提早來因應。久未下雨，也影響果肉品質，鳳梨較容易出現爆目等情況。
水利處長江國豐說，屏東縣民生用水目前充裕尚不用太擔心，牡丹水庫的庫容量還有六成，屏東縣一天需22萬噸民生用水，牡丹水庫供應8到10萬噸，地下水部分近10萬噸，伏流水部分有1萬2千噸。
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